Artur Jorge diz que faltou eficácia ao Cruzeiro diante do Grêmio O time comandado pelo português perdeu por 3 a 1 para o Grêmio

A Raposa foi derrotada em seu segundo amistoso de intertemporada na noite deste domingo (12). Comandado por Artur Jorge, o Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Grêmio. Após a partida, o técnico avaliou que faltou eficácia para sua equipe.

– Em primeiro lugar, tenho que analisar este jogo pelo que representa: um jogo de preparação. Nesse contexto, não tivemos o resultado que queríamos. É claro que faltou eficácia. Tivemos um bom comportamento, também um bom condicionamento físico e ritmo alto. O nível de exigência aumentou. A eficácia pode ser avaliada comparando o que permitimos ao adversário, que eles converteram, e o que criamos, que foi menor que o que marcamos. Precisamos ter mais eficácia; concedemos poucas chances, mas que foram convertidas. De forma pragmática, foi isso que a preparação trouxe – avaliou Artur Jorge após o jogo do Cruzeiro.

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– Acho que estamos fazendo uma análise extensa; devemos considerar o momento. No primeiro jogo vimos uma evolução. Esses jogos servem para isso, não para preparar a equipe como se fossem campeonatos ou mata-mata. Poderia comparar os jogos preparatórios e o período de treinamentos para avaliar nossa competição. Nos jogos, há desconforto quando não vencemos. Essas partidas devem ter alcance amplo, para observar todos os jogadores. Por isso, trocamos todos os dez atletas, para que todos joguem e não só avaliar o desempenho contra adversários, mas também dar minutos a quem treina e não atua. É importante dar intensidade à equipe como um todo, não apenas a 13 jogadores – analisou o treinador português sobre os amistosos de intertemporada.

Artur Jorge dá entrevista coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro x Grêmio

Em noite de destaque de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.

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O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

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Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

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Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

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