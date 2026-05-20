Ex-Cruzeiro, Robert se firma no Copenhagen e fecha temporada em alta no futebol dinamarquês

Cria das categorias de base do Cruzeiro, Robert encerrou a temporada em alta no futebol europeu. Atuando pelo Copenhagen, da Dinamarca, o atacante fez de 2025/26 a mais ativa e goleadora de sua carreira até aqui, consolidando um período de afirmação em um dos principais clubes do país.

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Ao todo, o Cria da Toca somou 39 partidas, marcou oito gols e deu três assistências entre compromissos pelo Campeonato Dinamarquês, pela Copa da Dinamarca e pela Champions League. Seu maior destaque aconteceu justamente na maior competição de clubes da Europa, na qual o atacante anotou quatro gols e uma assistência em 11 jogos.

– Foi mais uma temporada muito importante para a minha evolução. Consegui ter uma sequência ainda maior de jogos, ganhar confiança e contribuir mais dentro de campo, o que era um dos meus principais objetivos para esse ano. Claro que ficamos chateados por não conquistar títulos como aconteceu na minha primeira temporada aqui, principalmente pelo vice da Copa da Dinamarca, mas sabemos que isso faz parte do futebol. Levo comigo muito aprendizado e a motivação de voltar ainda mais forte na próxima temporada para seguir buscando coisas grandes com essa camisa. Sou muito grato por tudo o que tenho vivido e espero continuar evoluindo cada vez mais aqui na Europa – afirmou o atacante de 21 anos.

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Robert (Foto: Divulgação / Kobenhavn)

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Carreira de Robert

Robert chegou ao Copenhagen em agosto de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao Cruzeiro. Após boas atuações em sua primeira temporada no clube, foi adquirido em definitivo pelos dinamarqueses em janeiro de 2025. Desde então, participou das campanhas dos títulos do Campeonato Dinamarquês e da Copa da Dinamarca, conquistando seus primeiros troféus no futebol europeu.

Pelo Cruzeiro, Robert disputou 30 partidas como profissional e marcou um dos gols mais marcantes de sua trajetória no clube, o da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, resultado importante na campanha que garantiu a permanência da equipe na Série A em 2023. A transferência ao Copenhagen também rendeu mais de R$ 15 milhões aos cofres da Raposa, que ainda manteve percentual de 15% dos direitos econômicos em uma futura venda do atacante.

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