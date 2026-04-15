Matheus Cunha reage à derrota do Cruzeiro: 'Vida de goleiro é assim'

O Cruzeiro se complicou na Libertadores na noite desta quarta-feira (15) ao perder por 2 a 1 para a Universidad Católica. Após a partida, o goleiro Matheus Cunha, criticado pela atuação, analisou os lances dos gols chilenos.

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– Foram dois gols de cruzamento, um de bola parada e um de cruzamento, a curta distância, onde o cara subiu sozinho. Mas quem perde é o Cruzeiro, independente do erro. Se teve erro individual ou não, se muitos estão falando se era uma bola defensável ou não. Quem perde é o Cruzeiro, independente de quem seja ou não o culpado, temos que buscar os três pontos – disse Matheus Cunha.

– Isso é normal, vida de goleiro é assim. Todo gol, a maioria dos gols vão jogar a culpa no goleiro, mas é tranquilo. A vida de goleiro é assim – destacou o arqueiro.

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Cruzeiro x Universidad Católica

Em seu primeiro jogo dentro de casa na Libertadores em 2026, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para a Universidad Católica. Os chilenos saíram na frente com Giani e a Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim, Martínez garantiu os três pontos.

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Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, os mineiros caíram para a terceira posição, com três pontos. Já os chilenos têm os mesmos três pontos, mas na segunda colocação. Pela Libertadores, a equipe celeste volta a atuar no dia 28, quando recebe o Boca Juniors em Belo Horizonte.

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