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Oyarzabal comemora classificação da Espanha para a final da Copa: 'Direito de sonhar'

La Roja sueprou a França e aguarda por Inglaterra ou Argentina na decisão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 13:54
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Oyarzabal é o artilheiro da Espanha
Oyarzabal tem cinco gols na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

A Espanha está na final da Copa do Mundo e chega forte para buscar o segundo título mundial de sua história. Após a vitória por 2 a 0 sobre a França, em Dallas, o artilheiro Oyarzabal, autor do primeiro gol do jogo, falou da sensação e revelou a expectativa pelo duelo de domingo (19), contra Inglaterra ou Argentina.

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    — Ganhamos o direito de sonhar, de ter o título em mente. Tomara que a gente consiga a última vitória daqui a cinco dias — disse Oyarzabal, após a partida.

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    • — Quando estamos assim a um passo, em uma final, ficamos concentrados nela e queremos ganhar, é claro, mas já é um motivo de muito orgulho e felicidade chegar até aqui, tem um valor imenso. Já é algo histórico, mas queremos dar o último passinho para sair campeões — completou o camisa 21 da Espanha.

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    Com o tento anotado diante da França, Oyarzabal chegou aos cinco gols na Copa do Mundo e igualou marcas de Butragueño em 1986, e David Villa, campeão em 2010. O importante para o atacante é, além dos gols, poder performar bem e colaborar para o bicampeonato.

    — Se eu puder ajudar sem fazer gols, estarei feliz da mesma forma. Quando você tem essa responsabilidade e surge uma chance, é fazer o melhor possível para o coletivo.

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    Oyarzabal marcou de pênalti na vitória da Espanha sobre a França
    Oyarzabal marcou de pênalti na vitória da Espanha sobre a França (Foto: Odd Andersen/AFP)

    Espanha brilha na Copa

    A equipe comandada por Luis de la Fuente chegou à final da Copa do Mundo com 13 gols marcados e apenas um sofrido, nas quartas, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

    A campanha da Fúria teve empate sem gols com Cabo Verde na estreia, goleada por 4 a 0 na Arábia Saudita e vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai no encerramento da fase de grupos. Depois disso, atropelou a Áustria por 3 a 0 e venceu o clássico com Portugal por 1 a 0. A defesa foi ser vazada contra a Bélgica e voltou a se destacar no 2 a 0 contra a França.

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