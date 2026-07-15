Oyarzabal comemora classificação da Espanha para a final da Copa: 'Direito de sonhar'
La Roja sueprou a França e aguarda por Inglaterra ou Argentina na decisão
A Espanha está na final da Copa do Mundo e chega forte para buscar o segundo título mundial de sua história. Após a vitória por 2 a 0 sobre a França, em Dallas, o artilheiro Oyarzabal, autor do primeiro gol do jogo, falou da sensação e revelou a expectativa pelo duelo de domingo (19), contra Inglaterra ou Argentina.
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— Ganhamos o direito de sonhar, de ter o título em mente. Tomara que a gente consiga a última vitória daqui a cinco dias — disse Oyarzabal, após a partida.
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— Quando estamos assim a um passo, em uma final, ficamos concentrados nela e queremos ganhar, é claro, mas já é um motivo de muito orgulho e felicidade chegar até aqui, tem um valor imenso. Já é algo histórico, mas queremos dar o último passinho para sair campeões — completou o camisa 21 da Espanha.
Com o tento anotado diante da França, Oyarzabal chegou aos cinco gols na Copa do Mundo e igualou marcas de Butragueño em 1986, e David Villa, campeão em 2010. O importante para o atacante é, além dos gols, poder performar bem e colaborar para o bicampeonato.
— Se eu puder ajudar sem fazer gols, estarei feliz da mesma forma. Quando você tem essa responsabilidade e surge uma chance, é fazer o melhor possível para o coletivo.
Espanha brilha na Copa
A equipe comandada por Luis de la Fuente chegou à final da Copa do Mundo com 13 gols marcados e apenas um sofrido, nas quartas, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.
A campanha da Fúria teve empate sem gols com Cabo Verde na estreia, goleada por 4 a 0 na Arábia Saudita e vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai no encerramento da fase de grupos. Depois disso, atropelou a Áustria por 3 a 0 e venceu o clássico com Portugal por 1 a 0. A defesa foi ser vazada contra a Bélgica e voltou a se destacar no 2 a 0 contra a França.
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