Artur Jorge explica mercado do Cruzeiro: 'Não estamos de torneira aberta' O treinador destacou que a Raposa precisa ser estratégica no mercado

Na derrota por 3 a 1 para o Grêmio no último domingo (12), o Cruzeiro contou com o estreante Gabriel Pec, segundo reforço da intertemporada. Depois do jogo, o treinador Artur Jorge falou sobre a atuação da Raposa no mercado da bola e afirmou que o clube será estratégico em seus movimentos.

– O mercado está aberto e, enquanto estiver aberto, vamos ficar sujeitos a entradas e saídas. Temos que verificar as possibilidades. Temos consciência de que precisaremos fazer esforços para manter alguns jogadores que podem receber propostas. Tudo isso faz parte do plano que temos de definir internamente. Nessa fase, depende de muitos fatores que podem trazer ou fazer perder jogadores. É uma questão interna, vamos seguir atuando como estamos – comentou o técnico na entrevista coletiva.

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– Temos conversado sobre isso dentro do plano e da estratégia que temos para o Cruzeiro, em função do mercado e do que possa ser possível. Às vezes, temos que perceber que não estamos com torneira aberta para trazer e gastar. Precisamos encontrar o momento e as melhores soluções, custo e benefício. Depende de muita coisa. Mercado, nesse momento, é o que vibra. Nós vencemos o Defensor e falamos do mercado inteiramente, mas com paciência, sabendo que algumas chegadas vamos conseguir e outras não – explicou Artur Jorge sobre a atuação do Cruzeiro no mercado.

Artur Jorge em amistoso contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo)

Cruzeiro x Grêmio

Em noite de destaque de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.

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O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

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Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

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Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

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