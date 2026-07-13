Sinisterra avalia evolução no Cruzeiro após intertemporada O ponta marcou o único gol da Raposa na partida

O ponta-esquerda Sinisterra voltou a atuar como titular em amistoso contra o Grêmio, no domingo (12). Após a derrota do Cruzeiro por 3 a 1 para o Tricolor, o colombiano ressaltou que tem evoluído nos treinamentos e está satisfeito com sua forma física.

– Estou muito feliz com meu desempenho físico. Tenho melhorado a cada dia. Agradeço sempre ao técnico pelas oportunidades, ao DM, estamos trabalhando muito para evoluir no dia a dia. Seguimos preparando e ajustando aspectos para chegar da melhor maneira ao Brasileirão – comentou o jogador na zona mista.

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– Nosso foco foi aprimorar a parte física e a confiança, dando o melhor em cada treinamento. Estou satisfeito por ver os resultados no campo. Feliz pelo gol, o resultado não foi positivo, mas continuamos evoluindo – analisou Sinisterra após a derrota do Cruzeiro.

Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Grêmio

Em noite de destaque de Gabriel Grando, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1 em amistoso no Estádio Mané Garrincha, na noite deste domingo (12). Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, Nardoni, Matheus Nascimento e Sinisterra.

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O Tricolor começou melhor na partida e exigiu defesa de Otávio em finalização de Pavón. A primeira grande chance veio do lado celeste. Kaio Jorge brigou com a marcação, ficou com a posse e chutou cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. No entanto, do outro lado, quando o centroavante gremista teve a chance, não desperdiçou. Carlos Vinícius correu mais que Gerson e tocou na saída de Otávio para abrir o placar.

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Os mineiros conseguiram o empate rapidamente. Sinisterra aproveitou cruzamento de Rojas e chutou de primeira para fazer 1 a 1. Aos 36 minutos, Nardoni recolocou os gaúchos à frente. Pavón cruzou na área e Nardoni escorou para recolocar o Grêmio em vantagem.

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Kaio Jorge finaliza jogada contra o Grêmio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro entrou em campo buscando jogadas em velocidade e também dominando a posse de bola. Entretanto, compactada, a defesa tricolor conseguia inibir as chegadas mineiras. Até que Wanderson levou a bola até a linha de fundo e passou para Gerson, que foi derrubado por Kannemann. Kaio Jorge bateu no canto esquerdo, mas Gabriel Grando fez boa defesa. Após o lance, as duas equipes trocaram praticamente todos os seus jogadores.

Estreante da noite, Gabriel Pec fez boa jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área aos 42 minutos da etapa final. O próprio camisa 77 cobrou a penalidade, no canto direito, mas Gabriel Grando novamente defendeu. Nos acréscimos, o Tricolor teve uma penalidade máxima a seu favor, e Matheus Nascimento converteu.

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