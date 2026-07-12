Cruzeiro: Cássio participa de evento no Mineirão para celebrar casamentos O evento contou com a participação de mais de 60 pessoas

Para muitos torcedores do Cruzeiro, o amor pelo clube foi o ponto de partida para encontrar o amor de suas vidas. Neste domingo (12), a patrocinadora máster do clube, a Betnacional promoveu o evento "Paixão Cabulosa", iniciativa que reuniu seis casais cruzeirenses no gramado do Mineirão, palco de grandes conquistas da Raposa, para celebrar a união gerada pelo amor ao clube.

A ação faz parte da plataforma "Paixão Cabulosa", que celebra as histórias de amor dos torcedores pelo clube e reforça a conexão entre futebol e momentos marcantes da vida, como o casamento entre os torcedores mineiros. Em um cenário carregado de simbolismo para a torcida celeste, os casais oficializaram o sentimento no estádio que acompanha tantas lembranças da trajetória do Cruzeiro.

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A celebração contou com mais de 60 convidados; além dos casais, teve uma estrutura com decoração, maquiagem e trajes especiais, tudo pensado para proporcionar um momento inesquecível em campo. Além disso, um dos pontos altos da cerimônia foi a participação do goleiro Cássio. Ídolo recente do Maior de Minas, o camisa 1 marcou presença como convidado especial.

Evento Paixão Cabulosa no Mineirão contou com a presença de Cássio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Para mim, é um privilégio poder ver de perto a importância que o Cruzeiro tem na relação de vocês. Eu estou há dois anos no Cruzeiro e tenho acompanhado esse amor do torcedor pelo clube, vendo o quanto a torcida está junta em todos os momentos da sua trajetória, tanto nas horas difíceis quanto nas de alegria. Hoje pra mim é um privilégio poder vestir essa camisa e receber o carinho do povo mineiro, do torcedor fanático do Cruzeiro. Quando recebi o convite para participar dessa cerimônia, confesso que fiquei nervoso, é algo novo pra mim, mas aceitei com muita alegria por poder fazer parte desse momento. Que Deus abençoe a todos vocês, que essa união possa durar por muitos e muitos anos. Parabéns – disse o goleiro Cássio no evento no Mineirão.

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Ideia do evento

Os protagonistas da cerimônia foram escolhidos a partir de um convite da Betnacional nas redes sociais, que convidou torcedores apaixonados pelo Cruzeiro a compartilhar suas histórias de amor. Os influenciadores Fernanda Hermsdorff e Douglas Santos — o Dougzeiro —, parceiros da marca, selecionaram quatro casais que viveriam esse momento especial. Eles também participaram da ação ao lado de seus respectivos parceiros, renovando seus votos em uma celebração que reuniu casais unidos por uma mesma paixão: o Cruzeiro, presente em suas histórias muito antes do "sim" trocado no altar. Fernanda e seu marido Kevin, Douglas e sua esposa Priscila estiveram acompanhados na cerimônia pelos casais Mariana e Felipe, Maria Eduarda e Thiago, Carol e Diogo, e Ariane e Victor.

– Foi muito especial; tivemos a emoção de renovar os votos exatamente onde fui pedida em casamento, no gramado do Mineirão, ainda com a presença do goleiro Cássio, o que foi uma grande surpresa, não esperávamos! Realmente colocamos nossa paixão para jogo, declarando nossos votos novamente, porque o Cruzeiro é parte fundamental do nosso relacionamento, que começou por causa do clube. Foi muito especial poder dar essa chance e ajudar outros casais a viverem esse sonho. Conhecemos várias histórias lindas; fiquei muito emocionada. Vimos como o Cruzeiro está presente na vida das pessoas, ele traz o amor. Estou muito feliz de poder participar e tenho certeza de que esse dia vai ficar marcado na vida desses casais – disse Fernanda Hermsdorff.

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Para Jorge Peixoto, Head of Brand Experience da Flutter Brazil, mais do que uma celebração do amor entre duas pessoas, a Paixão Cabulosa homenageia histórias que nasceram graças ao Cruzeiro e mostra como a paixão pelo clube ultrapassa as quatro linhas, criando laços que acompanham os torcedores por toda a vida.

– É impossível não se emocionar quando vemos o futebol sendo cenário de um momento como esse. O estádio é um lugar de celebração, de encontros e de histórias inesquecíveis de títulos e grandes momentos. Poder transformar esse espaço em palco de um momento tão especial, cercado pela paixão que esses casais têm pelo Cruzeiro, é muito marcante. Na Betnacional, acreditamos que as melhores experiências são aquelas que criam memórias de verdade. E tenho certeza de que este é um daqueles dias que eles vão lembrar para sempre – comenta Jorge.