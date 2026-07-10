Cruzeiro anuncia saída de Christian para clube europeu O jogador era peça importante do elenco comandado por Artur Jorge

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (10) a saída do meio-campista Christian para o Krasnodar, da Rússia. O atleta estava no clube desde o início da última temporada.

– O Cruzeiro confirma a transferência do atleta Christian para o Krasnodar, da Rússia. No clube desde janeiro de 2025, Christian disputou 85 jogos, marcou gols importantes e se destacou pela versatilidade dentro de campo. O Clube agradece ao meio-campista pela dedicação e pelo respeito demonstrado ao longo de sua trajetória com o manto celeste. Boa sorte no novo desafio da carreira, Caramelo! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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O camisa 88 da Raposa foi negociado com os russos por cerca de 11 milhões de dólares (R$ 56 milhões na cotação atual)

Cristian chegou à Toca da Raposa II no fim de 2024, quando o Cabuloso desembolsou R$ 23,9 milhões para tirá-lo do Athletico-PR.

O Cruzeiro recebeu a primeira proposta pelo jogador no início de junho, mas segundo apuração do Lance!, o clube prontamente negou e a oferta sequer chegou ao atleta.

Christian em ação com a camisa do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Porém, o Krasnodar insistiu pelo atleta e, na última semana, avançou por sua contratação. Christian estava na mira da equipe russa desde o início do ano.

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Trajetória de Christian no Cruzeiro

Contratado no início da temporada de 2025 por cerca de 4 milhões de euros, Christian se firmou como titular com o treinador Leonardo Jardim, sendo peça importante no time desde então. Sua característica de "coringa", atuando em praticamente todas as funções do meio-campo ou do ataque, exceto centroavante e volante, tornou-o fundamental na Toca da Raposa II.

Com Artur Jorge, o atleta tem atuado como ponta pelos dois lados, mas recuando para participar do setor criativo. Nesta temporada, soma 33 partidas, com oito gols marcados e três assistências.

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Confira estatísticas de Christian pelo Cruzeiro

80 jogos 13 gols 7 assistências

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