Cruzeiro anuncia contratação de Gabriel Rojas O lateral-esquerdo de 28 anos é destaque do futebol argentino

Depois de semanas de negociações com o Racing, o Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rojas. O jogador deixa o clube argentino após mais de três anos.

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A Raposa fechou a contratação do defensor por cerca de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual). O atleta deverá se apresentar na Toca da Raposa II em 22 de junho, com o restante dos jogadores para o início da intertemporada.

Gabriel Rojas chega ao Cruzeiro para reforçar a lateral-esquerda. Em agosto, Kauã Prates deixará o Cabuloso para iniciar seus trabalhos no Borussia Dortmund. Enquanto isso, Kaiki Bruno chama atenção do mercado europeu e está próximo do Como.

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O atleta chegou em Belo Belo Horizonte na manhã de sexta-feira (12). O desembarque o atleta era previsto para o dia anterior, mas o avião que levava o argentino não conseguiu pousar no Aeroporto de Congonhas por conta da neblina.

Quem é Gabriel Rojas

O defensor é destaque nacional e figurou na pré-lista da seleção da Argentina para a Copa do Mundo. Atualmente, o atleta vive seu momento de maior valorização no mercado. Segundo o site Transfermarkt, ele é avaliado em 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual). Entretanto, se a negociação se concretizar, deverá ser por um valor superior.

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Carreira de Gabriel Rojas

Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.

Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ele conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)

Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.

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Confira estatísticas de Gabriel Rojas

Em toda sua carreira, Gabriel Rojas disputou 283 partidas oficiais, com 23.760 minutos em campo, seis gols marcados e deu 23 assistências.

Nesta temporada, no entanto, o lateral tem vivido uma de suas temporadas com mais participações em gols. Até o momento, fez um gol e deu cinco assistências, já sendo sua terceira melhor marca de participações em gols em uma temporada.

No setor ofensivo, Rojas criou oito grandes chances em 17 partidas. Na defesa, tem 26 desarmes (1,53 por jogo) e 20 interceptações (1,18 por jogo). Seu possível concorrente por posição, Kaiki, tem 32 jogos na temporada, com quatro assistências, 11 grandes chances criadas, 80 desarmes (2,50 por jogo) e 30 interceptações (0,94 por jogo).

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