Como Gabriel Pec pode se encaixar no Cruzeiro de Artur Jorge?
O atacante foi apresentado oficialmente na última quinta-feira
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Gabriel Pec foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na última quinta-feira (9) e se colocou à disposição do técnico Artur Jorge. O atacante poderá estrear no próximo domingo (12), em amistoso contra o Grêmio.
Mas afinal, como o jogador poderá se encaixar no modelo de jogo do comandante português? Abaixo, o Lance! apresenta uma projeção de como o atleta pode atuar na Raposa.
– Sem dúvidas, ele foi muito importante nesse caso, na negociação. Como eu falei, eu acho que foi um conjunto, e isso foi muito legal, porque juntou a torcida, juntou os diretores e juntou, pra mim também, que é muito importante, o treinador – disse o ponta em sua apresentação.
Gabriel Pec será ponta-direita com Artur Jorge?
O mais natural é que Gabriel Pec seja utilizado por Artur Jorge na ponta direita, na vaga que era ocupada por Arroyo no primeiro semestre. Em comparação com o equatoriano, o atacante recua mais para buscar o jogo no campo de defesa, mas também recupera menos bolas no ataque do que o companheiro.
No setor ofensivo, ele se destaca por conduções verticais e boa finalização à longa distância, além de ser um bom armador. Ele também tem um xG (gols esperados) consideravelmente maior na temporada (5,37 a 1,13).
Gabriel Pec também é mais veloz que Keny Arroyo. Neste ano, pelo Los Angeles Galaxy, atingiu velocidade máxima de 35,7 km/h contra 34,4 km/h do equatoriano. Apesar de ser um jogador fixo na ponta direita e ter características típicas da função, o atacante é muito participativo, com média de 54,1 ações com a bola por partida.
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Gabriel Pec pode ser novo curinga no Cruzeiro
Nesta temporada, Artur Jorge por vezes inverteu Christian de lado até mesmo durante as partidas. Em sua carreira, Gabriel Pec pode ser utilizado dessa forma, caso a Raposa precise de reforço do lado esquerdo.
Em toda sua trajetória, Gabriel Pec atuou em oito posições: ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, meia ofensivo, centroavante, segundo atacante e lateral direito.
Assim, o atacante poderá oferecer mais variações táticas ao time de Artur Jorge. Mesmo que não seja deslocado como aconteceu nos Estados Unidos, pode apenas se movimentar de forma diferente em campo, buscando o fundo ou o meio para armar, em vez de partir para a finalização.
Confira comparativo de Gabriel Pec om outros pontas do Cruzeiro
Gabriel Pec — LA Galaxy (100 jogos)
95 titular
8539 minutos jogados (85.4/jogo)
42 gols
23 assistências
377 finalizações (171 no gol)
203 minutos para marcar gol
11% de conversão de finalizações em gols
35 grandes chances perdidas
6042 toques (60.4/jogo)
passes camp. defesa: 9.3 certos/jogo (94% de acerto)
passes últ. terço: 14.3 certos/jogo (82% de acerto)
120 passes longos certos (1.20/jogo)
59 posses recuperadas no ataque
410 bolas recuperadas (4.1/jogo)
Keny Arroyo — Cruzeiro (45 jogos)
29 titular
2535 minutos jogados (56.3/jogo)
8 gols
4 assistências
80 finalizações (30 no gol)
317 minutos para marcar gol
10% de conversão de finalizações em gols
6 grandes chances perdidas
1355 toques (30.1/jogo)
passes camp. defesa: 3.6 certos/jogo (90% de acerto)
passes últ. terço: 6.6 certos/jogo (78% de acerto)
29 passes longos certos (0.64/jogo)
15 posses recuperadas no ataque
75 bolas recuperadas (1.7/jogo)
Marquinhos — Cruzeiro (31 jogos)
8 titular
1141 minutos jogados (36.8/jogo)
1 gol
1 assistência
16 finalizações (4 no gol)
1141 minutos para marcar gol
6% de conversão de finalizações em gols
2 grandes chances perdidas
701 toques (22.6/jogo)
passes camp. defesa: 2.1 certos/jogo (82% de acerto)
passes últ. terço: 2.0 certos/jogo (78% de acerto)
5 passes longos certos (0.16/jogo)
3 posses recuperadas no ataque
57 bolas recuperadas (1.8/jogo)
Wanderson — Cruzeiro (61 jogos)
35 titular
2931 minutos jogados (48.0/jogo)
2 gols
3 assistências
65 finalizações (22 no gol)
1466 minutos para marcar gol
3% de conversão de finalizações em gols
8 grandes chances perdidas
1357 toques (22.2/jogo)
passes camp. defesa: 2.6 certos/jogo (82% de acerto)
passes últ. terço: 4.8 certos/jogo (80% de acerto)
8 passes longos certos (0.13/jogo)
24 posses recuperadas no ataque
127 bolas recuperadas (2.1/jogo)
Kaique Kenji — Cruzeiro (26 jogos)
7 titular
820 minutos jogados (31.5/jogo)
2 gols
23 finalizações (7 no gol)
410 minutos para marcar gol
9% de conversão de finalizações em gols
2 grandes chances perdidas
467 toques (18.0/jogo)
passes camp. defesa: 2.4 certos/jogo (95% de acerto)
passes últ. terço: 3.1 certos/jogo (79% de acerto)
9 passes longos certos (0.35/jogo)
6 posses recuperadas no ataque
23 bolas recuperadas (0.9/jogo)
Bruno Rodrigues — Cruzeiro (85 jogos)
61 titular
5892 minutos jogados (69.3/jogo)
18 gols
12 assistências
153 finalizações (56 no gol)
327 minutos para marcar gol
12% de conversão de finalizações em gols
9 grandes chances perdidas
3453 toques (40.6/jogo)
passes camp. defesa: 4.4 certos/jogo (87% de acerto)
passes últ. terço: 7.2 certos/jogo (69% de acerto)
77 passes longos certos (0.91/jogo)
40 posses recuperadas no ataque
251 bolas recuperadas (3.0/jogo)
Luis Sinisterra — Cruzeiro (25 jogos)
6 titular
817 minutos jogados (32.7/jogo)
4 gols
1 assistência
24 finalizações (11 no gol)
204 minutos para marcar gol
17% de conversão de finalizações em gols
2 grandes chances perdidas
435 toques (17.4/jogo)
passes camp. defesa: 2.2 certos/jogo (85% de acerto)
passes últ. terço: 3.8 certos/jogo (80% de acerto)
4 passes longos certos (0.16/jogo)
5 posses recuperadas no ataque
50 bolas recuperadas (2.0/jogo)
Christian — Cruzeiro (80 jogos)
70 titular
5831 minutos jogados (72.9/jogo)
13 gols
7 assistências
105 finalizações (33 no gol)
449 minutos para marcar gol
12% de conversão de finalizações em gols
14 grandes chances perdidas
2519 toques (31.5/jogo)
passes camp. defesa: 4.8 certos/jogo (85% de acerto)
passes últ. terço: 5.7 certos/jogo (71% de acerto)
24 passes longos certos (0.30/jogo)
25 posses recuperadas no ataque
174 bolas recuperadas (2.2/jogo)
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