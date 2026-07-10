Como Gabriel Pec pode se encaixar no Cruzeiro de Artur Jorge? O atacante foi apresentado oficialmente na última quinta-feira

Carregando conteúdo exclusivo...

Gabriel Pec foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na última quinta-feira (9) e se colocou à disposição do técnico Artur Jorge. O atacante poderá estrear no próximo domingo (12), em amistoso contra o Grêmio.

Mas afinal, como o jogador poderá se encaixar no modelo de jogo do comandante português? Abaixo, o Lance! apresenta uma projeção de como o atleta pode atuar na Raposa.

continua após a publicidade

– Sem dúvidas, ele foi muito importante nesse caso, na negociação. Como eu falei, eu acho que foi um conjunto, e isso foi muito legal, porque juntou a torcida, juntou os diretores e juntou, pra mim também, que é muito importante, o treinador – disse o ponta em sua apresentação.

Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Gabriel Pec será ponta-direita com Artur Jorge?

O mais natural é que Gabriel Pec seja utilizado por Artur Jorge na ponta direita, na vaga que era ocupada por Arroyo no primeiro semestre. Em comparação com o equatoriano, o atacante recua mais para buscar o jogo no campo de defesa, mas também recupera menos bolas no ataque do que o companheiro.

continua após a publicidade

No setor ofensivo, ele se destaca por conduções verticais e boa finalização à longa distância, além de ser um bom armador. Ele também tem um xG (gols esperados) consideravelmente maior na temporada (5,37 a 1,13).

Gabriel Pec também é mais veloz que Keny Arroyo. Neste ano, pelo Los Angeles Galaxy, atingiu velocidade máxima de 35,7 km/h contra 34,4 km/h do equatoriano. Apesar de ser um jogador fixo na ponta direita e ter características típicas da função, o atacante é muito participativo, com média de 54,1 ações com a bola por partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Gabriel Pec pode ser novo curinga no Cruzeiro

Nesta temporada, Artur Jorge por vezes inverteu Christian de lado até mesmo durante as partidas. Em sua carreira, Gabriel Pec pode ser utilizado dessa forma, caso a Raposa precise de reforço do lado esquerdo.

Em toda sua trajetória, Gabriel Pec atuou em oito posições: ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, meia ofensivo, centroavante, segundo atacante e lateral direito.

continua após a publicidade

Assim, o atacante poderá oferecer mais variações táticas ao time de Artur Jorge. Mesmo que não seja deslocado como aconteceu nos Estados Unidos, pode apenas se movimentar de forma diferente em campo, buscando o fundo ou o meio para armar, em vez de partir para a finalização.

Confira comparativo de Gabriel Pec om outros pontas do Cruzeiro

Gabriel Pec — LA Galaxy (100 jogos)

95 titular

8539 minutos jogados (85.4/jogo)

42 gols

23 assistências

377 finalizações (171 no gol)

203 minutos para marcar gol

11% de conversão de finalizações em gols

35 grandes chances perdidas

6042 toques (60.4/jogo)

passes camp. defesa: 9.3 certos/jogo (94% de acerto)

passes últ. terço: 14.3 certos/jogo (82% de acerto)

120 passes longos certos (1.20/jogo)

59 posses recuperadas no ataque

410 bolas recuperadas (4.1/jogo)

continua após a publicidade

Keny Arroyo — Cruzeiro (45 jogos)

29 titular

2535 minutos jogados (56.3/jogo)

8 gols

4 assistências

80 finalizações (30 no gol)

317 minutos para marcar gol

10% de conversão de finalizações em gols

6 grandes chances perdidas

1355 toques (30.1/jogo)

passes camp. defesa: 3.6 certos/jogo (90% de acerto)

passes últ. terço: 6.6 certos/jogo (78% de acerto)

29 passes longos certos (0.64/jogo)

15 posses recuperadas no ataque

75 bolas recuperadas (1.7/jogo)

Marquinhos — Cruzeiro (31 jogos)

8 titular

1141 minutos jogados (36.8/jogo)

1 gol

1 assistência

16 finalizações (4 no gol)

1141 minutos para marcar gol

6% de conversão de finalizações em gols

2 grandes chances perdidas

701 toques (22.6/jogo)

passes camp. defesa: 2.1 certos/jogo (82% de acerto)

passes últ. terço: 2.0 certos/jogo (78% de acerto)

5 passes longos certos (0.16/jogo)

3 posses recuperadas no ataque

57 bolas recuperadas (1.8/jogo)

continua após a publicidade

Wanderson — Cruzeiro (61 jogos)

35 titular

2931 minutos jogados (48.0/jogo)

2 gols

3 assistências

65 finalizações (22 no gol)

1466 minutos para marcar gol

3% de conversão de finalizações em gols

8 grandes chances perdidas

1357 toques (22.2/jogo)

passes camp. defesa: 2.6 certos/jogo (82% de acerto)

passes últ. terço: 4.8 certos/jogo (80% de acerto)

8 passes longos certos (0.13/jogo)

24 posses recuperadas no ataque

127 bolas recuperadas (2.1/jogo)

Kaique Kenji — Cruzeiro (26 jogos)

7 titular

820 minutos jogados (31.5/jogo)

2 gols

23 finalizações (7 no gol)

410 minutos para marcar gol

9% de conversão de finalizações em gols

2 grandes chances perdidas

467 toques (18.0/jogo)

passes camp. defesa: 2.4 certos/jogo (95% de acerto)

passes últ. terço: 3.1 certos/jogo (79% de acerto)

9 passes longos certos (0.35/jogo)

6 posses recuperadas no ataque

23 bolas recuperadas (0.9/jogo)

continua após a publicidade

Bruno Rodrigues — Cruzeiro (85 jogos)

61 titular

5892 minutos jogados (69.3/jogo)

18 gols

12 assistências

153 finalizações (56 no gol)

327 minutos para marcar gol

12% de conversão de finalizações em gols

9 grandes chances perdidas

3453 toques (40.6/jogo)

passes camp. defesa: 4.4 certos/jogo (87% de acerto)

passes últ. terço: 7.2 certos/jogo (69% de acerto)

77 passes longos certos (0.91/jogo)

40 posses recuperadas no ataque

251 bolas recuperadas (3.0/jogo)

Luis Sinisterra — Cruzeiro (25 jogos)

6 titular

817 minutos jogados (32.7/jogo)

4 gols

1 assistência

24 finalizações (11 no gol)

204 minutos para marcar gol

17% de conversão de finalizações em gols

2 grandes chances perdidas

435 toques (17.4/jogo)

passes camp. defesa: 2.2 certos/jogo (85% de acerto)

passes últ. terço: 3.8 certos/jogo (80% de acerto)

4 passes longos certos (0.16/jogo)

5 posses recuperadas no ataque

50 bolas recuperadas (2.0/jogo)

continua após a publicidade

Christian — Cruzeiro (80 jogos)

70 titular

5831 minutos jogados (72.9/jogo)

13 gols

7 assistências

105 finalizações (33 no gol)

449 minutos para marcar gol

12% de conversão de finalizações em gols

14 grandes chances perdidas

2519 toques (31.5/jogo)

passes camp. defesa: 4.8 certos/jogo (85% de acerto)

passes últ. terço: 5.7 certos/jogo (71% de acerto)

24 passes longos certos (0.30/jogo)

25 posses recuperadas no ataque

174 bolas recuperadas (2.2/jogo)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.