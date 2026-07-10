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Apresentado pelo Cruzeiro, Gabriel Pec diz sentir saudade da pressão do futebol brasileiro

O jogador atuou nos Estados Unidos por mais de dois anos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/07/2026 09:29
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Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa
Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Novo reforço do Cruzeiro, o atacante Gabriel Pec foi apresentado na última quinta-feira (9), na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, o jogador destacou que estava com saudades da pressão do futebol brasileiro.

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    • – Todo jogador gosta de jogar. Eu sentia falta dessa pressão do futebol brasileiro, paixão dos jogos grandes. Isso pesou na minha escolha, o Cruzeiro é um clube grande, sempre disputa competições importantes e busca a vitória. Espero ter sucesso – comentou o ponta-direita.

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    Questionado sobre como aprendeu a lidar com a pressão do futebol brasileiro, Gabriel Pec revelou que conversou com jogadores do Cruzeiro sobre o tema.

    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro (2)
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    – Eu acho que todo jogador tem que aprender a lidar com a pressão. Quando se faz base em time grande, se aprende a suportá-la. Sou muito grato a Deus e aos companheiros mais experientes que estavam quando subi. Hoje conversei com os garotos daqui; falamos sobre isso. Essa pressão me afetou, ao olhar rede social. O importante é o jogador saber quem é e não desistir dos sonhos. Lá era muito diferente daqui, mas sentia falta dessa atmosfera – disse o atacante.

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    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro

    Em sua apresentação no Cruzeiro, o atacante destacou o carinho da torcida celeste e explicou a escolha pelo clube.

    – Fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro. Todos sabem que sou cria do Vasco, cresci ali. Sou grato, lá vivi muitos momentos. Mas agora optei pelo Cruzeiro porque apresentaram grande projeção para mim e minha carreira – disse o jogador.

    – Fiquei muito feliz quando cogitaram meu nome e a torcida invadiu meu Instagram. Todo jogador gosta desse carinho. O Cruzeiro tem uma grande torcida, e receber essa atenção de um público tão numeroso me fez sentir muito feliz. Pesou na minha escolha vir para cá – comentou Gabriel Pec.

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