Salah projeta futuro do Egito: 'Participar não é suficiente' Ídolo egípcio acredita que seleção pode sonhar ainda mais alto nas próximas Copas

Ele prometeu um novo começo para o futebol egípcio.

Mohamed Salah publicou mensagem após eliminação do Egito na Copa do Mundo de 2026.

Três dias após a dolorosa eliminação para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Mohamed Salah quebrou o silêncio e falou sobre o futuro da seleção do Egito, em uma mensagem aos torcedores. Em vez de lamentar apenas a derrota, o camisa 10 afirmou que a campanha histórica deve representar o início de uma nova era para o futebol do país.

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Em suas redes sociais, Salah reconheceu a frustração dos torcedores, mas pediu confiança no futuro da seleção do Egito.

"Sei que vocês ainda estão decepcionados, mas prometo que farei tudo ao meu alcance para garantir que este seja um novo começo para o futebol egípcio no cenário internacional."

Na sequência da publicação, Salah deixou claro que a ambição do Egito para o futuro mudou depois da campanha no Mundial.

"A classificação para a Copa do Mundo não será suficiente, e nem mesmo a participação. Esta equipe merece a sua confiança."

Salah quer elevar o patamar no futuro do Egito

A mensagem de Salah mostra que o objetivo do Egito para o futuro vai além de voltar a disputar Copas do Mundo. Para o atacante, o desempenho apresentado na edição de 2026 provou que o Egito pode competir contra grandes potências e deve passar a buscar campanhas cada vez mais vistosas no torneio.

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O camisa 10 assumiu o papel de liderança durante toda a competição e, mesmo após a eliminação, preferiu transformar a decepção em um discurso de esperança para os próximos ciclos.

Campanha histórica aumenta expectativa

Embora tenha sido derrotado pela Argentina por 3 a 2 nas oitavas de final, o Egito encerrou sua participação com a melhor campanha da sua história em Copas do Mundo. A seleção avançou ao mata-mata pela primeira vez, conquistou sua primeira vitória em uma fase eliminatória e deixou o torneio com a sensação de que pode alcançar voos ainda maiores nas próximas edições.

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Salah mostrou confiança no futuro do Egito após boa campanha na Copa do Mundo (Foto: Elsa/Getty Images/AFP)

Foi esse contexto que motivou o pronunciamento do ídolo egípcio. Salah fez questão de reforçar que a campanha não deve ser encarada como ponto de chegada, mas como o início de um projeto futuro capaz de consolidar o Egito entre as seleções mais competitivas do cenário internacional.

Enquanto o futuro de Salah nos clubes segue indefinido após o término de seu contrato com o Liverpool, o principal recado do astro foi direcionado ao Egito: a Copa do Mundo de 2026, segundo ele, deve ser lembrada como o primeiro passo de uma nova era para o futebol egípcio.

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