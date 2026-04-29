ANÁLISE: contra o Boca, Cruzeiro mostrou que sabe lidar com cenários desconfortáveis

O Cruzeiro enfrentou na noite da última quarta-feira (28) uma equipe que não perdia há 14 partidas, não sofria gol há três e havia marcado oito em seus últimos três jogos. Porém, no Mineirão, encontrou um time que não queria jogar, apenas gastar os 90 minutos e levar um ponto para a Argentina. Mesmo assim, com ação direta de Artur Jorge, a Raposa venceu e ganhou vida na Libertadores.

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No Gigante da Pampulha, o Cabuloso teve o pior xG com o português no comando (1.39), um de seus piores aproveitamentos de finalizações (2 certas em 11 tentativas) e o menor número de chances criadas (2). Porém, soube duelar de maneira leal, contra um adversário que veio a Minas Gerais para bater.

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Inteligência dos jogadores e de Artur Jorge

O Cruzeiro não só teve sabedoria para não cair na pilha argentina, como conseguiu trabalhar com a bola. No primeiro tempo, finalizou quatro vezes, três de fora da área (como o Boca queria, uma vez que quando seus adversários são forçados a chutar de longe, costuma levar vantagem).

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Com um jogador a mais no segundo tempo depois da expulsão de Bareiro, que recebeu dois cartões amarelos em cinco minutos, a Raposa viu o jogo ficar mais difícil. O volume ofensivo abaixou, a posse de bola era celeste, mas Brey pouco trabalhava.

Até que a 15 minutos do fim, Artur Jorge foi ousado, colocou Neyser e Bruno Rodrigues nos lugares de Arroyo e Romero. Deu liberdade aos dois, assim como a Kaio Jorge e conseguiu o resultado esperado. Oito minutos depois da alteração, Matheus Pereira lançou o camisa 19 em profundidade, e o atacante serviu Neyser.

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Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a vantagem, o Cruzeiro seguiu inteligente. Irritou os argentinos, que no fim, apelaram. Os reservas esperaram o jogo acabar para partir para cima dos donos da casa. O descontrole xenize contrastou com a sabedoria celeste no Mineirão.

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