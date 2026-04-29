Artur Jorge vê jogo de 'dois contextos' contra o Boca e explica jogada do gol do Cruzeiro

O técnico Artur Jorge analisou a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Boca Juniors, no Mineirão. A equipe celeste conseguiu um bom resultado frente a uma equipe que abusou das faltas dentro de campo.

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– De fato aquilo que temos é uma vitória importante para nós, justíssima. Foi que aconteceu no jogo. Duas partes com contextos diferentes, mas com comportamentos iguais. Primeiro tempo com mais domínio de jogo, duas equipes muito ligadas. Mas acabamos tendo a superioridade. No segundo tempo, tivemos, por força da expulsão, maior domínio territorial. Acabamos por ter a paciência necessária para encontrar o momento certo. Criamos e aproveitamos as chances que tivemos. Não permitimos nenhuma finalização do adversário – comentou o treinador.

– De fato o jogo pediu mais um homem na área, com bola, pelo lado direito com o Bruno, teríamos três jogadores na área. Aquilo que era a ideia na substituição era contrariar o adversário que tinha uma linha de cinco. Dominávamos, mas não finalizávamos. Criamos esses espaços e oportunidades e foi pela direita que construímos a jogada da assistência do Kaio – explicou Artur Jorge sobre o gol celeste.

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Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Com um jogador a menos, o Boca Juniors recuou ainda mais na partida, mas seguiu dificultando a vida do ataque celeste. Se por baixo estava difícil, o Cabuloso teve sua chance mais clara aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, mas Fabrício Bruno não acertou bom cabeceio. Estreante na Libertadores, Otávio foi acionado pela primeira vez aos 25 minutos, interceptando cruzamento de Zeballos. Instantes depois, Arroyo finalizou perigosamente à esquerda do gol.

Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas parou em Brey. Ao contrário dos argentinos, o gol cruzeirense foi produzido pela calma de seus atletas. Matheus Pereira segurou no meio e fez passe em profundidade para Kaio Jorge, na linha de fundo, passar para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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