Cruzeiro x Boca Juniors: torcedor argentino é detido acusado de racismo

No intervalo da partida entre Boca Juniors e Cruzeiro, um torcedor argentino foi detido nas arquibancadas do Mineirão acusado de racismo.

Logo após as denuncias iniciais, a área destinada à imprensa teve um grande tumulto, com alguns jornalistas argentinos argumentando que um brasileiro teria rasgado uma nota de dinheiro.

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Rapidamente, a segurança do estádio iniciou as buscas pelo indivíduo, que foi pego no início da segunda etapa. Ele foi acusado de gesticular à torcida cruzeirenses referindo-se à cor de pele. Após a partida, um boletim de ocorrência será registrado.

Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

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Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a menos, o Boca Juniors recuou ainda mais na partida, mas seguiu dificultando a vida do ataque celeste. Se por baixo estava difícil, o Cabuloso teve sua chance mais clara aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, mas Fabrício Bruno não acertou bom cabeceio. Estreante na Libertadores, Otávio foi acionado pela primeira vez aos 25 minutos, interceptando cruzamento de Zeballos. Instantes depois, Arroyo finalizou perigosamente à esquerda do gol.

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Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas parou em Brey. Ao contrário dos argentinos, o gol cruzeirense foi produzido pela calma de seus atletas. Matheus Pereira segurou no meio e fez passe em profundidade para Kaio Jorge, na linha de fundo, passar para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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