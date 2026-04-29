Gerson exalta postura do Cruzeiro contra o Boca: 'Eles vieram para catimbar'

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na última terça-feira (28) em um jogo com cara de Libertadores. Após a partida, o meio-campista Gerson destacou a postura da equipe celeste em campo, que soube lidar com a catimba argentina.

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– Tem que saber jogar esses jogos. Eles vieram para catimbar, pensaram que a gente ia cair na pilha. Mesmo jogo que tentaram fazer com a gente, fizemos com ele, perderam o jogador. É passo a passo, saber jogar o jogo, o momento de acelerar, parar. Infelizmente no futebol, em Libertadores tem isso. Respeito a ideia do adversário. Mas estou feliz pela vitória. Isso que importa – disse Gerson na zona mista.

Ao todo, o Boca Juniors fez 11 faltas na partida e não deu nenhum chute. Além disso, teve um jogador expulso na primeira etapa, quando Bareiro recebeu dois cartões amarelos em cinco minutos.

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Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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