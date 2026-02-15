Yuri Alberto deixa o campo chorando e vira preocupação no Corinthians

O Corinthians ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. O atacante Yuri Alberto deixou o campo no segundo tempo da vitória por 1 a 0, diante do São Bernardo, fora de casa, alegando dores na coxa esquerda.

continua após a publicidade

A tendência é que o camisa 9 passe por exames nas próximas horas para entender a gravidade da lesão. Vale destacar que Yuri Alberto deixou o campo de maca e chorando.

- É muito recente, é uma ideia daquilo que foi passado pelo médico. Com certeza é uma lesão posterior, grau ainda não da para ter noção. Infelizmente vamos perder o Yuri Alberto em um momento da competição - disse Dorival Júnior no final da partida.

continua após a publicidade

Essa é mais uma dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, que vem enfrentando problemas para escalar o Timão por conta de lesão. André, que marcou o gol da vitória do Timão neste domingo, retornou agora de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

A lista ainda conta com Breno Bidon, que sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita; o lateral-esquerdo Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito; e Kaio César, diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita.

continua após a publicidade

Corinthians está classificado para próxima fase da competição (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

Corinthians: próxima fase do Campeonato Paulista

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. A definição ocorreu após os jogos deste domingo (15), válidos pela rodada final da primeira fase da competição.

O time comandado por Dorival Júnior encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

Já a Portuguesa, que terminou a primeira fase uma posição acima, terminou com 15 pontos conquistados, cinco vitórias, três derrotas, 11 gols feitos e sete sofridos.

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.