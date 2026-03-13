Gui Negão, do Corinthians, é convocado para a Seleção Brasileira sub-20
Atacante integra lista de 26 nomes que farão amistosos contra o Paraguai; veja datas e local
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O atacante Gui Negão, do Corinthians, foi convocado para a próxima Data Fifa da Seleção Brasileira Sub-20, que será disputada entre os dias 23 e 31 de março. O jogador de 19 anos integrará o elenco do treinador Paulo Victor, recém anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como novo comandante da equipe.
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O técnico foi anunciado no dia 4 de março pela CBF e estreia em dois amistosos contra o Paraguai, ambos disputados no estado de São Paulo. Gui Negão está entre os 26 jogadores, de 15 equipes diferentes, chamados para compor o plantel nos dois próximos compromissos. Os jogos acontecem durante a pausa da Data Fifa das seleções profissionais, o que significa que o jogador não perderá partidas do Corinthians.
A Cria do Terrão fará a preparação inicial para os jogos "em casa". O elenco fará treinamentos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, entre os dias 23 e 26 de março. Na sequência, a delegação irá se deslocar para São José dos Campos, cidade no interior de São Paulo, que receberá o jogo no dia 28 de março. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Martins Pereira.
Um dia após a partida, Gui Negão e o elenco da Seleção retornam para a capital paulista para mais um treinamento no CT corintiano no dia 30. Dia 31, às às 16h (de Brasília), acontece o segundo amistoso contra o Paraguai no Canindé, estádio da Portuguesa.
Gui Negão estreou a menos de um ano pelo time profissional do Corinthians, em duelo contra o Vitória na Neo Química Arena no dia 1º de junho, que terminou empatado em 0 a 0. Desde então atuou em 35 jogos com a camisa corintiana e balançou as redes seis vezes, além de duas assistências.
Seu melhor momento no clube foi entre o fim de agostos e começo de setembro, quando marcou quatro gols e deu uma assistência em cinco jogos, assumindo a titularidade com Dorival Jr. momentaneamente. Em 2026, Gui Negão tem 11 jogos e um gol marcado, diante do Capivariano, no Paulistão.
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Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-20:
Goleiros:
- João Pedro (Santos)
- Kauan Lima (Palmeiras)
- Vitor Lamounier (Cruzeiro)
Defensores:
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Igor Felisberto (São Paulo)
- Kauã Prates (Cruzeiro)
- João Ananias (Santos)
- João Souza (Flamengo)
- Ryan (Red Bull Bragantino)
- Vinícius Lira (Santos)
- Vitor Fernandes (Atlético-MG)
Meio-campistas:
- Djhordney (São Paulo)
- Erick Belé (Palmeiras)
- Gabriel Carvalho (Al Qadsiah - SAU)
- Huguinho (Botafogo)
- Luis Otávio (Orlando City - EUA)
- Pedro Ferreira (São Paulo)
- Tiago (Grêmio)
- Zé Lucas (Sport)
Atacantes:
- Bruninho (Athletico-PR)
- Douglas Telles (Flamengo)
- Guilherme (Corinthians)
- Heittor (Palmeiras)
- Isaque (Shakhtar Donetsk - UKR)
- Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk - UKR)
- Lucca (São Paulo)
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