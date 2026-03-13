Gui Negão, do Corinthians, é convocado para a Seleção Brasileira sub-20

O atacante Gui Negão, do Corinthians, foi convocado para a próxima Data Fifa da Seleção Brasileira Sub-20, que será disputada entre os dias 23 e 31 de março. O jogador de 19 anos integrará o elenco do treinador Paulo Victor, recém anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como novo comandante da equipe.

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O técnico foi anunciado no dia 4 de março pela CBF e estreia em dois amistosos contra o Paraguai, ambos disputados no estado de São Paulo. Gui Negão está entre os 26 jogadores, de 15 equipes diferentes, chamados para compor o plantel nos dois próximos compromissos. Os jogos acontecem durante a pausa da Data Fifa das seleções profissionais, o que significa que o jogador não perderá partidas do Corinthians.

A Cria do Terrão fará a preparação inicial para os jogos "em casa". O elenco fará treinamentos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, entre os dias 23 e 26 de março. Na sequência, a delegação irá se deslocar para São José dos Campos, cidade no interior de São Paulo, que receberá o jogo no dia 28 de março. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Martins Pereira.

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Um dia após a partida, Gui Negão e o elenco da Seleção retornam para a capital paulista para mais um treinamento no CT corintiano no dia 30. Dia 31, às às 16h (de Brasília), acontece o segundo amistoso contra o Paraguai no Canindé, estádio da Portuguesa.

Gui Negão estreou a menos de um ano pelo time profissional do Corinthians, em duelo contra o Vitória na Neo Química Arena no dia 1º de junho, que terminou empatado em 0 a 0. Desde então atuou em 35 jogos com a camisa corintiana e balançou as redes seis vezes, além de duas assistências.

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Seu melhor momento no clube foi entre o fim de agostos e começo de setembro, quando marcou quatro gols e deu uma assistência em cinco jogos, assumindo a titularidade com Dorival Jr. momentaneamente. Em 2026, Gui Negão tem 11 jogos e um gol marcado, diante do Capivariano, no Paulistão.

Gui Negão integrará o elenco que fará dois amistosos com o Paraguai. (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

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Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-20:

Goleiros:

João Pedro (Santos)

Kauan Lima (Palmeiras)

Vitor Lamounier (Cruzeiro)

Defensores:

Arthur Dias (Athletico-PR)

Igor Felisberto (São Paulo)

Kauã Prates (Cruzeiro)

João Ananias (Santos)

João Souza (Flamengo)

Ryan (Red Bull Bragantino)

Vinícius Lira (Santos)

Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas:

Djhordney (São Paulo)

Erick Belé (Palmeiras)

Gabriel Carvalho (Al Qadsiah - SAU)

Huguinho (Botafogo)

Luis Otávio (Orlando City - EUA)

Pedro Ferreira (São Paulo)

Tiago (Grêmio)

Zé Lucas (Sport)

Atacantes: