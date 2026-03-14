Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, teve rejeitada a denúncia de lavagem de dinheiro e crime tributário apresentada pelo Ministério Público. O caso foi protocolado em dezembro do ano passado pelo promotor Cássio Conserino.

continua após a publicidade

A ação foi analisada pela juíza Márcia Mayumi Okoda Oshida, da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo.

Na decisão, a magistrada apontou que não foram identificados indícios de ocultação da origem do dinheiro com o objetivo de reinseri-lo no sistema financeiro formal.

continua após a publicidade

Em relação à possível prática de crime tributário, destacou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, eventuais irregularidades dessa natureza só podem ser avaliadas pela Justiça após a conclusão do processo administrativo fiscal.

A determinação judicial também se estende a Roberto Gavioli, que ocupava o cargo de diretor financeiro do Corinthians no período em que a denúncia foi protocolada.

continua após a publicidade

Andrés Sanchez teve denúncia por lavagem de dinheiro rejeitada (Foto: Danilo Fernandes/FramePhoto/Gazeta Press)

Relembre o caso

A investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), iniciada em agosto, apura possíveis irregularidades nas gestões do Corinthians desde 2018. São investigados os ex-presidentes Andrés Sanchez (2018–2020), Duilio Monteiro Alves (2021–2023) e Augusto Melo (2024–2025).

Os três são investigados por supostas irregularidades no uso do cartão corporativo do clube. Em julho, Andrés Sanchez, que presidiu o Corinthians entre 2007 e 2011 e novamente entre 2018 e 2020, admitiu ter utilizado indevidamente o cartão de crédito do clube durante uma viagem de Réveillon ao Rio Grande do Norte, em seu último ano de mandato, e devolveu R$ 15 mil aos cofres alvinegros.

O MP, no entanto, identificou outras despesas, como gastos em uma joalheria e em um restaurante localizado em Fernando de Noronha, possivelmente durante outra viagem do ex-dirigente.

O órgão chegou a solicitar o afastamento dos ex-dirigentes de cargos no clube até a conclusão das investigações. O Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) recomendou a abertura de um processo de investigação interna contra Andrés Sanchez.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.