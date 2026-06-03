Título, Brasileirão e vaga na Copa do Brasil e Libertadores: o primeiro semestre do Corinthians

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O ano de 2026 do Corinthians se iniciou com a sensação de que títulos viriam, já que o clube terminou a temporada passada de forma positiva. E logo no início veio a primeira taça ao bater o Flamengo na Supercopa Rei, em Brasília, no dia 1° de fevereiro.

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➡️Após expulsão de Augusto Melo do Corinthians, defesa contesta irregularidades

De lá para cá, neste primeiro semestre, algumas coisas mudaram. O time oscila no Brasileirão e, atualmente, ocupa 10ª posição na tabela de classificação com 24 pontos. Com os altos e baixos na primeira parte do ano, a diretoria alvinegra optou por tirar Dorival Júnior do comando técnico e contratar Fernando Diniz para o posto.

Apesar do pouco tempo no Corinthians, a nova comissão técnica manteve o time bem nas competições de mata-mata, ou seja, Copa do Brasil e Libertadores, já que o time está nas oitavas de final dos dois torneios. Além disso, Diniz começou a dar uma cara nova ao time, que tem sofrido menos gols sob seu comando, apesar de o ataque ainda não estar muito calibrado.

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Alguns nomes do elenco, como Yuri Alberto e Memphis Depay deixaram a desejar neste início de ano, seja por uma fase abaixo do esperado do atacante brasileiro ou por conta do desfalque por lesão do holandês.

O primeiro compromisso oficial do Corinthians após a Copa do Mundo será no dia 22 de julho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Ex-presidentes são expulsos do quadro de sócios do Corinthians

No último dia 25, os conselheiros decidiram expulsar o ex-presidente Andrés Sanchez do quadro associativo do clube, em reunião realizada no Parque São Jorge. A decisão foi tomada após recomendação da Comissão de Ética do clube.

Já nesta semana, na segunda-feira (1°), foi a vez de Augusto Melo ser expulso. O fato aconteceu após julgamento que analisou a conduta do ex-dirigente durante a tentativa de retomada da presidência do clube, em maio de 2025, quando já estava afastado do cargo.

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Corinthians na Copa do Brasil e na Libertadores

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional com datas e horários a serem definidos. O primeiro jogo será no Beira-Rio, enquanto a decisão será na Neo Química Arena.

Já na Libertadores, após liderar com 11 pontos o Grupo E, que tinha ainda Platense, Santa Fe e Peñarol, na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase. Assim como na competição nacional, o primeiro jogo será fora de casa, enquanto a decisão será na capital paulista.

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