Augusto Melo é expulso do Corinthians

O ex-presidente do Corinthians Augusto Melo foi expulso do quadro associativo do clube na noite desta segunda-feira (1º). A decisão foi tomada após julgamento que analisou a conduta do ex-dirigente durante a tentativa de retomada da presidência do clube, em maio de 2025, quando já estava afastado do cargo.

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Augusto ainda tentou impedir a votação por meio de uma liminar na Justiça, mas não obteve sucesso. Com isso, o processo seguiu normalmente e culminou na exclusão do ex-mandatário do quadro de associados do Corinthians.

Presidente do clube entre 2024 e agosto de 2025, Augusto Melo foi afastado em meio ao processo de impeachment relacionado ao caso VaideBet. Menos de uma semana depois da decisão do Conselho Deliberativo que determinou seu afastamento temporário, ele protagonizou um dos episódios mais turbulentos da recente história política do clube.

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Em 31 de maio de 2025, acompanhado por aliados, Augusto compareceu ao Parque São Jorge alegando ter sido reconduzido ao cargo. A justificativa se baseava em uma mudança na interpretação sobre o comando do Conselho Deliberativo. Naquele momento, a conselheira Maria Ângela de Souza Ocampos, aliada do então presidente afastado e ocupante do cargo de primeira vice-secretária do órgão, declarou ter assumido interinamente a presidência do Conselho.

Augusto Melo foi expulso do quadro associativo do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

A movimentação teve origem em uma decisão do Conselho de Ética, datada de 9 de abril de 2025, que havia determinado o afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Com base nesse entendimento, Maria Ângela afirmou que todos os atos conduzidos por Tuma desde aquela data deveriam ser anulados.

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Entre os atos questionados estava justamente a votação que aprovou o impeachment de Augusto Melo no caso VaideBet. A conselheira sustentava que a decisão deveria ser considerada sem efeito e que, consequentemente, o dirigente deveria ser reconduzido à presidência do Corinthians.

Munido de um documento assinado por Maria Ângela, Augusto Melo dirigiu-se ao Parque São Jorge para tentar reassumir o comando do clube. A iniciativa, porém, não foi reconhecida pela diretoria que administrava o Corinthians naquele momento.

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O então presidente em exercício, Osmar Stabile, rejeitou a validade do documento e acionou a Polícia para conter a situação. O episódio ocorrido em maio do ano passado culminou na expulsão de Augusto Melo do Corinthians.