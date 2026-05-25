Andrés Sánchez é expulso do quadro de sócios do Corinthians

Os conselheiros do Corinthians decidiram expulsar Andrés Sanchez do quadro associativo do clube nesta segunda-feira (25), em reunião realizada no Parque São Jorge. A decisão foi tomada após recomendação da Comissão de Ética do clube.

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Na votação do conselho do Corinthians, Andrés Sánchez recebeu 112 votos a favor da expulsão, 49 contrários e seis abstenções, totalizando 167 participantes. O ex-cartola não compareceu e foi representado por três advogados durante a reunião.

As acusações envolvem R$ 480 mil gastos com o cartão corporativo do clube entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, durante o terceiro mandato de Andrés Sanchez. O ex-presidente argumentou que utilizou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o cartão pessoal, já que ambos são do mesmo banco. Além disso, a defesa argumenta que o Corinthians não possui regras internas específicas para regulamentar a utilização do cartão corporativo.

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No ano passado, Andrés Sanchez admitiu que gastou cerca de R$ 9 mil do cartão corporativo do Corinthians em uma viagem para Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, em 2020, quando ainda era presidente do clube alvinegro. O ex-dirigente alega que reembolsou o clube em R$ 15 mil.

A denúncia também resultou no indiciamento de Andrés Sanchez pelo Ministério Público por crimes tributários, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

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Uso de cartão corporativo levou caso de Andrés Sanchez a votação no Parque São Jorge (Foto: Zanone Fraissat/Folhapress)

Organizada realiza manifestação

A votação para o possível afastamento do dirigente foi fechada ao público. Do lado de fora, porém, torcidas organizadas do Corinthians convocaram uma manifestação.

Os membros das torcidas organizaram protestos antes do início da votação, marcada para 18h, e chegaram ao local por volta das 16h.

Entre faixas e cânticos de protesto, os torcedores chamavam Andrés Sánchez de "ladrão". Os presentes também cobravam os conselheiros e exigiam a expulsão do ex-presidente.

"Ladrão, devolve o Coringão pro povão" "Ladrão, fora Andrés Sánchez, c***" "Não é mole, não, a expulsão do Andrés virou obrigação" "Ô conselheiro, presta atenção, chegou o dia, queremos expulsão"

Faixas no entorno do Parque São Jorge (Foto: Guilherme Lesnok/LANCE!)

História no Corinthians

Andrés Sanchez presidiu o Corinthians em dois mandatos: entre 2007 e 2011 e, posteriormente, de 2018 a 2020. Atualmente, é conselheiro vitalício do clube e ocupa uma cadeira no Conselho de Orientação (CORI).

O dirigente é um dos principais nomes da política do Corinthians neste século e, durante muitos anos, foi considerado o homem forte e principal articulador da chapa Renovação e Transparência, grupo que comandou o clube alvinegro por 16 anos.

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