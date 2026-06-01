Veja a programação do Corinthians durante a pausa para Copa do Mundo

O elenco do Corinthians entrou em férias após a vitória por 3 a 1 diante do Grêmio, neste sábado (1), pelo Campeonato Brasileiro. O calendário do futebol mundial terá pausa para a disputa da Copa do Mundo.

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Os jogadores do Corinthians permanecerão em recesso até o dia 23 de junho. Na sequência, a reapresentação do elenco está marcada para o Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Inicialmente, o clube não planeja intertemporada fora de São Paulo.

A equipe comandada por Fernando Diniz deve realizar amistosos no período de preparação. O primeiro está previsto para 12 de julho, durante a Copa do Mundo, no Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná, contra o Cascavel. O anúncio foi feito pelo clube paranaense nesta sexta-feira (15), por meio das redes sociais.

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O confronto servirá como preparação do elenco para o retorno das competições da temporada após o Mundial de Seleções. O evento será promovido pela Prefeitura de Cascavel e pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com um grupo de empresários.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 15h deste sábado (16), pelo site Sou Mais Futebol. Segundo o Cascavel, mais informações serão divulgadas nos próximos dias pela organização.

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— A gente vai evoluir em todas as frentes. Mas a parte mais importante foi instalada rapidamente. O futebol, do jeito que vejo o jogo, tem um tripé que define o que penso: futebol é viver, vida em movimento. Vontade, fome, solidariedade e coragem para fazer as coisas. Essas características são imprescindíveis. Por isso as coisas ocorreram de forma rápida — disse Fernando Diniz após a vitória diante do Grêmio.

— Ganhamos segurança para sair jogando, lidar com estruturas diferentes de marcação e evoluir na condição física e técnica. Gosto de trabalhar muito, e os jogadores vão evoluir. A pausa vai ser muito boa em um primeiro momento, para eles descansarem. Voltamos para esta temporada de forma precoce, e eles estavam sedentos por descanso. Aproveitamos bem esses primeiros dois meses juntos — completou.

Corinthians deve fazer amistosos durante a pausa (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O primeiro compromisso oficial do Corinthians após a Copa do Mundo será no dia 22 de julho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clube ainda disputa a Libertadores e a Copa do Brasil.

No Brasileirão, o time soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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