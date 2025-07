Caso de gastos indevidos de Andrés Sanchez vai à Comissão de Ética do Corinthians

A maioria do Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) aprovou o encaminhamento do caso de gastos indevidos de André Sanchez com o cartão corporativo do clube alvinegro para a Comissão de Ética, que terá a missão de investigar o assunto.

A reunião aconteceu na noite desta terça-feira (14), no Parque São Jorge. Andrés Sanchez, membro do órgão, se defendeu e voltou a dizer que se confundiu o cartão com um pessoal, por ter uma conta no mesmo banco. Mesmo assim, por 9 votos a 7, o caso do ex-presidente do Corinthians será apurado na Comissão de Ética.

A reunião também discutiu outras pautas, como o balancete das contas do primeiro trimestre. Na reunião estavam outros ex-presidentes do Corinthians, como Duílio Monteiro Alves e Mário Gobbi. Todos fazem parte da chapa Renovação & Transparência, que comandou o clube por 16 anos. A Comissão de Ética irá analisar o caso de Andrés e pode sugerir uma punição ao ex-dirigente.

Ex-presidente do Corinthians confessou ter gasto R$ 9 mil reais com cartão corporativo do clube alvinegro (Foto: Reprodução/Twitter Andrés Sanchez)

Entenda o caso

Andrés Sanchez admitiu que gastou cerca de R$ 9 mil reais do cartão corporativo do Corinthians em uma viagem para Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, em 2020, quando ainda era presidente do clube alvinegro. O ex-dirigente alega que reembolsou o clube em R$ 15 mil na última sexta-feira (11).

Entretanto, há acusações de que o ex-dirigente teria gasto ainda mais com o cartão, em viagens para Fernando de Noronha e, inclusive, para a Espanha. Andrés Sanchez se defende, mas o caso segue sob investigação.

Andrés Sanchez é um nome forte na política alvinegra e presidiu o Corinthians em duas oportunidades, entre 2007 e 2011, e posteriormente, entre 2018 e 2020.