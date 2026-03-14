Resultado no clássico pode repetir jejum e aumentar pressão no Corinthians

O resultado do clássico contra o Santos no próximo domingo (15) pode impactar negativamente em diferentes frentes do Corinthians. Mesmo se tratando do começo de temporada, o clube já vive momento de pressão e parte da torcida já cobra o elenco por melhores resultados e desempenho dentro de campo. A equipe pode voltar a repetir um jejum de vitórias que não é visto desde julho de 2025, enquanto nomes de peso do elenco de Dorival Jr. não vivem grande fase técnica. Por outro lado, os três pontos direcionam o time para uma trilha mais amena.

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O alvinegro não vence há quatro partidas, considerando o empate no tempo normal contra a Portuguesa nas quartas de final do Paulistão, e está a um jogo de reviver um jejum que durou entre maio e julho do último ano, período conturbado no Corinthians. Foram cinco jogos seguidos sem triunfar entre duelos pelo Brasileirão e Sul-Americana, fato que colocou em risco o cargo do treinador corintiano naquele período.

O Corinthians iniciou a sequência perdendo para o RB Bragantino por 2 a 1, em casa. Depois, dois empates seguidos, um fora de casa por 1 a 1 com o Grêmio e outro contra o Vitória, na Neo Química Arena, sem gols. Todos os três jogos pelo Brasileirão. O quarto adversário foi o Huracán-ARG, em duelo pelo returno da Sul-Americana, que terminou com derrota por 1 a 0 na Argentina e culminou na eliminação do Timão na fase de grupos do torneio.

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Agora, além do empate com a Lusa no estadual, o Corinthians ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro pela Série A, perdeu para o Novorizontino na semifinal do Paulista por 1 a 0 e sofreu outro revés diante do Coritiba, em casa, por 2 a 0. Uma derrota para o Santos também significa ser ultrapassado pelo rival, que tem cinco pontos na tabela, dois a menos que o Timão.

Desde o último período de seca de vitórias se passaram quase oito meses, tempo suficiente para o clube conquistar dois títulos importantes, a Copa Do Brasil e a Supercopa Rei, que pareciam direcionar a equipe para um caminho de menos pressão na largada de 2026. Entretanto, a queda no Paulistão e o desempenho de meio de tabela no Brasileiro levaram parte da torcida a vaiar a saída de campo dos atletas contra o time paranaense na quarta-feira.

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Na sexta, integrantes da torcida organizada do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava após o treino do elenco para uma conversa em tom de cobrança para os atletas, comissão técnica e diretoria. Termos como "apatia e falta de entrega" foram usados pelas Organizadas para justificar a pressão no elenco. Rodrigo Garro e Memphis Depay foram nominalmente citados em comunicado dos torcedores, que afirmaram ter cobrado a dupla pelo baixo rendimento técnico.

Corinthians está há quatro jogos sem vencer e pode igualar marca negativa contra o Santos. (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Nomes de peso do Corinthians vivem momento de baixa

Na visita das Organizadas no CT, os integrantes cobraram Garro e Memphis, duas lideranças do elenco corintiano, pela fase vivida pela dupla. No documento publicado pelos torcedores, o meia e o atacante reconheceram que não vivem um grande momento e que irão se esforçar para a mudar a realidade na temporada.

O holandês vive seu maior jejum de sem balançar as redes com a camisa do Corinthians. São dez jogos seguidos sem marcar. A última vez que Memphis marcou pelo Timão foi na final da Copa do Brasil do ano passado, no Maracanã, quando a equipe venceu o Vasco da Gama por 2 a 1 e conquistou o título. Desde então, distribuiu apenas uma assistência.

O lateral Matheus Bidu também foi cobrado de forma individual pelo grupo. Segundo o texto, o jogador pediu desculpas pela declaração dada na zona mista da Neo Química Arena após o jogo de quarta, onde citava que a torcida "não pode esquecer" do desempenho do Corinthians em 2025 mesmo diante da fase instável no começo de 2026.

A publicação cita ao fim que o elenco corintiano se comprometeu a mudar a postura nos próximos jogos e apresentar mais "entrega, dedicação e responsabilidade para honrar o manto alvinegro", segundo o texto.

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