Memphis Depay atinge maior jejum de gols desde que chegou ao Corinthians

Após a derrota para o Coritiba por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay chegou a 10 jogos sem balançar as redes com a camisa do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A última vez que o holandês marcou pelo Timão foi na final da Copa do Brasil do ano passado, no Maracanã, quando a equipe venceu o Vasco da Gama por 2 a 1 e conquistou o título. Desde então, foram 10 partidas, com apenas uma assistência e nenhum gol.

Com esse jejum, Memphis atingiu o período mais longo sem marcar desde que chegou ao Corinthians. Até então, o recorde era de nove jogos consecutivos sem gols, entre agosto e outubro de 2025.

continua após a publicidade

Maiores jejuns de gols de Memphis no Corinthians:

10 jogos - atual (desde 28/01)

vs Coritiba - BR26

vs Novorizontino - Paulista

vs Cruzeiro - BR26

vs Portuguesa - Paulista

vs Athletico - BR26

vs RB Bagantino - BR26

vs Palmeiras - Paulista

vs Capivariano - Paulista

vs Flamengo - Supercopa

vs Bahia - BR26

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

9 jogos - 03/08/2025 a 25/10/2025

vs Vitória - BR25 vs Atlético-MG - BR25 vs Santos - BR25 vs Mirassol - BR25 vs Athletico - Copa do Brasil vs Palmeiras - BR25 vs Athletico - Copa do Brasil vs Palmeiras - Copa do Brasil vs Fortaleza - BR25

6 jogos - 10/05/2025 a 23/07/2025

vs Cruzeiro - BR25 vs São Pulo - BR25 vs RB Bragantino - BR25 vs Vitória - BR25 vs Huracán - Sul-Americana vs Mirassol - BR25

Memphis Depay não marcou em 2026 (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

E os números gerais?

Em 2026, Memphis precisa de 664 minutos para participar de um gol. Nas cinco grandes chances que teve, não conseguiu converter nenhuma, com média de 1,3 finalizações por jogo, sendo 0,4 delas no gol. Contribuiu com 1,6 passes decisivos por partida e criou cinco grandes oportunidades, mas venceu apenas 0,9 duelos por jogo e sofreu 0,5 falta por partida. Sua nota média pelo Sofascore é 6,48.

Pelo Corinthians, Memphis Depay disputou 75 jogos, sendo titular em 59, e marcou 19 gols, além de fornecer 15 assistências. Em média, precisa de 154 minutos para participar de um gol, com 30% de conversão de grandes chances. Finaliza 2,1 vezes por jogo, sendo 0,9 no gol, e dá 1,5 passes decisivos por partida. Criou 22 grandes oportunidades, venceu 2,7 duelos por jogo e sofreu, em média, uma falta por partida. Sua nota média pelo Sofascore durante toda a passagem pelo Timão é 7,01.

continua após a publicidade

Próxima oportunidade de gol

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (15), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe segue entre os adversários nos quais o camisa 10 ainda não marcou gols.

Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.