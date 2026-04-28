Fernando Diniz iguala marca defensiva histórica do Corinthians de Tite
Treinador alcança desempenho expressivo no comando alvinegro
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Fernando Diniz igualou, no comando do Corinthians, um dado importante da equipe de 2015. Ao manter a defesa sem ser vazada no confronto contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador completou seis jogos sem sofrer gols à frente da equipe, marca que também havia sido alcançada pelo antecessor no período.
Naquela temporada, o Corinthians atingiu seis partidas consecutivas sem ser vazado, com desempenho de cinco vitórias e um empate, além de 89% de aproveitamento e oito gols marcados. A sequência incluiu triunfos sobre Linense, Mogi Mirim, San Lorenzo, São Paulo e São Bernardo, além de um empate sem gols contra o Red Bull Brasil, consolidando um dos momentos mais consistentes defensivamente da equipe.
Ídolo do São Paulo exalta Breno Bidon, do Corinthians: ‘Craque’
Corinthians
Lingard cita Neymar e revela situação inédita no Corinthians: ‘Nunca vivi isso’
Corinthians
Caso Garro: Corinthians corre contra o tempo para evitar transfer ban por dívida milionária
Corinthians
Em 2026, o cenário é semelhante. O time comandado por Diniz soma seis jogos de invencibilidade defensiva, com quatro vitórias e dois empates, além de 78% de aproveitamento e cinco gols marcados. A sequência começou com vitória sobre o Platense e passou por duelos contra Palmeiras, Santa Fe, Vitória, Barra e Vasco mantendo a meta alvinegra intacta em todos eles.
Sequência de 2015
Desempenho:
5V - 1E
89% de aproveitamento
8 gols marcados
- 25/02/2015 - Linense 0x2 Corinthians - Paulista
- 01/03/2015 - Corinthians 3x0 Mogi Mirim - Paulista
- 04/03/2015 - San Lorenzo 0x1 Corinthians - Libertadores
- 08/03/2015 - São Paulo 0x1 Corinthians - Paulista
- 11/03/2015 - Corinthians 1x0 São Bernardo - Paulista
- 14/03/2015 - Corinthians 0x0 Red Bull Brasil - Paulista
Sequência de 2026
Desempenho:
4V - 2E
78% de aproveitamento
6 gols marcados
- 09/04/2026 - Platense 0x2 Corinthians - Libertadores
- 12/04/2026 - Corinthians 0x0 Palmeiras - Brasileirão
- 15/04/2026 - Corinthians 2x0 Santa Fe - Libertadores
- 18/04/2026 - Vitória 0x0 Corinthians - Brasileirão
- 21/04/2026 - Barra 0x1 Corinthians - Copa do Brasil
- 27/04/2026 - Corinthians 1x0 Vasco - Brasileirão
Fernando Diniz no Corinthians
Desde a chegada de Fernando Diniz ao Corinthians, o desempenho defensivo tem chamado atenção. São seis jogos consecutivos sem sofrer gols, com apenas quatro grandes chances cedidas, média de 0,7 por partida. Os adversários finalizam 11,3 vezes por jogo, sendo 3,0 no alvo, em um cenário de maior controle sem a posse predominante.
Com média de 48% de posse de bola, o Corinthians também apresenta 13,5 desarmes por jogo, indicador que reforça a intensidade na recomposição e na proteção da área. O dado ajuda a explicar a baixa exposição da defesa ao longo da sequência.
Fernando Diniz pelo Corinthians
- 6 jogos
- 4V | 2E | 0D
- 78% de aproveitamento
- 6 gols marcados
- 0 gols sofridos
Corinthians defensivo desde a chegada de Diniz
- 6 jogos
- 6 jogos sem sofrer gols
- 4 grandes chances cedidas (0.7 por jogo)
- 11.3 finalizações sofridas por jogo
- 3.0 finalizações sofridas no gol por jogo
- 13.5 desarmes por jogo
- 48.0% de posse de bola
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias