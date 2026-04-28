O técnico Fernando Diniz igualou, no comando do Corinthians, um dado importante da equipe de 2015. Ao manter a defesa sem ser vazada no confronto contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador completou seis jogos sem sofrer gols à frente da equipe, marca que também havia sido alcançada pelo antecessor no período.



Naquela temporada, o Corinthians atingiu seis partidas consecutivas sem ser vazado, com desempenho de cinco vitórias e um empate, além de 89% de aproveitamento e oito gols marcados. A sequência incluiu triunfos sobre Linense, Mogi Mirim, San Lorenzo, São Paulo e São Bernardo, além de um empate sem gols contra o Red Bull Brasil, consolidando um dos momentos mais consistentes defensivamente da equipe.

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Em 2026, o cenário é semelhante. O time comandado por Diniz soma seis jogos de invencibilidade defensiva, com quatro vitórias e dois empates, além de 78% de aproveitamento e cinco gols marcados. A sequência começou com vitória sobre o Platense e passou por duelos contra Palmeiras, Santa Fe, Vitória, Barra e Vasco mantendo a meta alvinegra intacta em todos eles.

Sequência de 2015

Desempenho:

5V - 1E

89% de aproveitamento

8 gols marcados

25/02/2015 - Linense 0x2 Corinthians - Paulista

01/03/2015 - Corinthians 3x0 Mogi Mirim - Paulista

04/03/2015 - San Lorenzo 0x1 Corinthians - Libertadores

08/03/2015 - São Paulo 0x1 Corinthians - Paulista

11/03/2015 - Corinthians 1x0 São Bernardo - Paulista

14/03/2015 - Corinthians 0x0 Red Bull Brasil - Paulista

Sequência de 2026

Desempenho:

4V - 2E

78% de aproveitamento

6 gols marcados

09/04/2026 - Platense 0x2 Corinthians - Libertadores

12/04/2026 - Corinthians 0x0 Palmeiras - Brasileirão

15/04/2026 - Corinthians 2x0 Santa Fe - Libertadores

18/04/2026 - Vitória 0x0 Corinthians - Brasileirão

21/04/2026 - Barra 0x1 Corinthians - Copa do Brasil

27/04/2026 - Corinthians 1x0 Vasco - Brasileirão

Fernando Diniz soma seis jogos sem sofrer gols no Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Fernando Diniz no Corinthians

Desde a chegada de Fernando Diniz ao Corinthians, o desempenho defensivo tem chamado atenção. São seis jogos consecutivos sem sofrer gols, com apenas quatro grandes chances cedidas, média de 0,7 por partida. Os adversários finalizam 11,3 vezes por jogo, sendo 3,0 no alvo, em um cenário de maior controle sem a posse predominante.

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Com média de 48% de posse de bola, o Corinthians também apresenta 13,5 desarmes por jogo, indicador que reforça a intensidade na recomposição e na proteção da área. O dado ajuda a explicar a baixa exposição da defesa ao longo da sequência.

Fernando Diniz pelo Corinthians

6 jogos 4V | 2E | 0D 78% de aproveitamento 6 gols marcados 0 gols sofridos

Corinthians defensivo desde a chegada de Diniz

6 jogos 6 jogos sem sofrer gols 4 grandes chances cedidas (0.7 por jogo) 11.3 finalizações sofridas por jogo 3.0 finalizações sofridas no gol por jogo 13.5 desarmes por jogo 48.0% de posse de bola

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