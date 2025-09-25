Corinthians pode sofrer sanção e ficar fora da Copinha por briga com Palmeiras; entenda

O Corinthians corre o risco de ficar fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, conforme apuração do Lance!. Excluído do Movimento de Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCF), em janeiro, o clube paulista tenta um acordo com o Palmeiras para poder disputar a competição no começo do próximo ano.

continua após a publicidade

O ponto central da discussão é o atacante Pedro Morelli, de 14 anos, que saiu do Verdão para o Coringão e gerou um racha entre os times da formação. O Palmeiras acusou aliciamento por parte do Corinthians, que negou a versão do rival e protestou contra a "decisão arbitrária" da MCF.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como consequência do caso, mais de 50 clubes formadores do Brasil se reuniram nesta quinta-feira (25), na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), para discutir a participação do Corinthians na Copinha. A ideia era realizar uma votação, mas foi abortada após um encontro à parte entre dirigentes de Coringão e Verdão, além da própria FPF como intermediadora.

continua após a publicidade

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, tentou resolver o impasse nos últimos meses, mas alega que não obteve resposta da direção do Corinthians. Com o impeachment de Augusto Melo, em agosto, o presidente interino Osmar Stabile procurou o dirigente palmeirense para buscar um acordo.

A expectativa é de que a diretoria do Coringão dê um posicionamento até o final deste mês. O pedido alviverde envolve valores financeiros e percentuais dos direitos econômicos para uma eventual revenda do atacante Pedro Morelli para compensar a saída.

continua após a publicidade

Caso não haja entendimento, o MCF se reunirá para discutir o pedido de exclusão do Corinthians, maior vencedor da Copinha, com 11 títulos. Se a FPF não topar e manter o Coringão, os clubes formadores pretendem boicotar o torneio. O MCF, que tem um regimento interno com condutas e ética, foi criado em 2012.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Procurada, a FPF não quis se manifestar. Já o Corinthians não respondeu ao contato da reportagem.

Corinthians x Palmeiras, pelo sub-13 de 2022. Foto: Divulgação/Palmeiras

Corinthians sofre boicote na base após imbróglio com Palmeiras

A saída do Corinthians do MCF trouxe um boicote nas competições da base. O Coringão não foi convidado para torneios disputados em fevereiro e julho, além de outro programado para dezembro.

O time alvinegro até disputou as tradicionais Copa Votorantim em janeiro e a Copa Nike em junho, mas os clubes do MCF se retiraram da competição após a confirmação da presença do Corinthians.

Grandes de SP já pediram exclusão do Athletico na Copinha

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que clubes se unem contra um time específico. Em outubro de 2022, os quatro grandes clubes de São Paulo assinaram um ofício à FPF para que o Athletico não disputasse a Copinha de 2023.

O movimento teve apoio de outras equipes, principalmente do interior de SP. O motivo também era o aliciamento de jogadores na base, principalmente na negociação direta com familiares e no oferecimento de alojamento.

Um mês depois da articulação, com intermédio da Federação paulista, o Furacão fez acordo para mudar práticas operacionais na formação e até devolveu um atleta para o Bragantino. Assim como no caso do Corinthians, o principal articulador do boicote era João Paulo Sampaio, do Palmeiras.

É importante destacar que a participação dos clubes na Copinha é feita pelas Federações de cada estado, através de competições ou indicações.