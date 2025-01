Corinthians se posiciona contra acusação do Palmeiras e exclusão do MCF

O Corinthians foi excluído do Movimento de Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (MCF) após ser acusado por dirigentes do Palmeiras de ter aliciado um atleta que pertencia ao clube alviverde. A decisão foi divulgada na noite da quinta-feira (9).

Segundo informação trazida pela 'Itatiaia', João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, fez uma reclamação formal ao MCF sobre a conduta do Corinthians. Segundo o dirigente, o clube alvinegro tentou a contratação de um jovem da base alviverde que não teve o nome revelado.

Em nota oficial, o Corinthians negou a acusação, defendeu que as contratações de jovens da base são feitas dentro dos padrões legais e criticou a decisão do grupo. A saída do MCF pode impossibilitar o clube alvinegro de disputar competições de juniores promovidas pela CBF.

A única forma do Timão retornar ao grupo é uma resolução entre os problemas com o Palmeiras, entretanto, o clube alviverde está irredutível em relação ao descontentamento com o Corinthians e não pretende perdoar o clube.

Presidente Augusto Melo e Claudinei Alves, diretor de base do clube do Parque São Jorge (Foto: Divulgação/Corinthians)

Veja a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista, por meio de sua diretoria de futebol de base, esclarece que foi surpreendido pela decisão arbitrária que resultou na exclusão do clube do Movimento dos Clubes Formadores (MCF). O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta.

O Clube ressalta que segue rigorosamente o código de ética do MCF e respeita todos os seus integrantes. Em 2024, atletas provenientes de clubes membros do movimento foram contratados, sempre em conformidade com os procedimentos estabelecidos para garantir relações éticas e transparentes entre as agremiações