Diniz perde titulares do Corinthians para próxima rodada do Brasileirão

O Corinthians perdeu três jogadores para o confronto diante do Mirassol, que acontece no domingo (3), no Maião, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Fernando Diniz terá que "quebrar a cabeça" para preparar a equipe.

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O zagueiro Gustavo Henrique e o meio-campista Carrillo receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Já o volante André foi expulso de forma direta após entrada no volante Thiago Mendes e também é desfalque.

A suspensão mais curiosa é a de Carrillo. No banco de reservas do Corinthians, o meia foi advertido pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) por reclamação.

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Entre os titulares, a tendência é que André Ramalho seja o substituto natural de Gustavo Henrique. Para a vaga de André, Matheus Pereira aparece como opção no time de Fernando Diniz.

Gustavo Henrique desfalca o Timão (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Sistema defensivo de Diniz em alta no Corinthians

O técnico Fernando Diniz igualou, no comando do Corinthians, um dado importante da equipe de 2015. Ao manter a defesa sem ser vazada no confronto contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador completou seis jogos sem sofrer gols à frente da equipe, marca que também havia sido alcançada pelo antecessor no período.

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Naquela temporada, o Corinthians atingiu seis partidas consecutivas sem ser vazado, com desempenho de cinco vitórias e um empate, além de 89% de aproveitamento e oito gols marcados. A sequência incluiu triunfos sobre Linense, Mogi Mirim, San Lorenzo, São Paulo e São Bernardo, além de um empate sem gols contra o Red Bull Brasil, consolidando um dos momentos mais consistentes defensivamente da equipe.

Em 2026, o cenário é semelhante. O time comandado por Diniz soma seis jogos de invencibilidade defensiva, com quatro vitórias e dois empates, além de 78% de aproveitamento e cinco gols marcados. A sequência começou com vitória sobre o Platense e passou por duelos contra Palmeiras, Santa Fe, Vitória, Barra e Vasco mantendo a meta alvinegra intacta em todos eles.

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