O Corinthians encerrou a janela de transferências com sete contratações e, segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, um saldo positivo durante a atuação no mercado.

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Em entrevista ao "Uol", o dirigente voltou a falar sobre as condições financeiras da equipe, que, no momento, não permitem "loucuras". Nesta janela, o Corinthians optou por contratar jogadores sem precisar abrir o bolso e investir valores em transferências.

— Conseguimos trazer sete nomes nessa condição (financeira), o que precisa ser considerado um êxito, com muita criatividade. Vieram jogadores que estavam no Uruguai, na China, na Coreia, na Turquia, além de clubes como Flamengo e Fortaleza. Mapeamos o mercado inteiro para encontrar oportunidades de qualidade, que agregassem ao Corinthians e preenchessem lacunas a custo zero. Se compararmos com outros clubes, nossa relação custo-benefício é excelente — disse Paz.

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Cabe ressaltar que o Corinthians conseguiu realizar contratações após a Fifa retirar a punição ao clube, depois que a equipe alvinegra quitou uma dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, realizada em 2024. O Timão pagou cerca de R$ 35 milhões, à vista, ao time mexicano.

Com isso, ficou livre da sanção da Fifa, que vigorava desde agosto do ano passado, e foi autorizado a realizar contratações nesta janela de transferências.

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— A gente tem que considerar que o Corinthians iniciou a janela com transfer ban, sem perspectiva de contratação. Conseguimos evitar uma nova punição, quitar outra, abrir a janela e fazer movimentações dentro de um novo modelo financeiro, com o menor custo possível — concluiu.

Lingard chegou sem custos ao Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Reforços do Corinthians em 2026

Negociações frustradas

O Corinthians viu a necessidade de ir ao mercado em busca de um goleiro e identificou em João Ricardo, de 37 anos, uma oportunidade para reforçar o setor. No entanto, o atleta foi reprovado nos exames médicos e não teve a contratação confirmada.

Sem João Ricardo, o Corinthians procurou a diretoria do Botafogo para avaliar o empréstimo do goleiro Neto, de 36 anos, como reforço para a equipe, mas também não concluiu o acordo. Sem contratações, o time segue com Hugo Souza, Felipe Longo, Kauê e Matheus Corrêa para posição.

No comando de ataque, a situação foi parecida. O técnico Dorival Júnior teve seus planos frustrados ao não conseguir contar com um reforço para ser o reserva imediato do atacante Yuri Alberto. As negociações mais recentes foram com Renê, da Portuguesa, e Arthur Cabral, do Botafogo, mas ambas fracassaram.

Com isso, além de Yuri Alberto, as opções do treinador para a posição são Pedro Raul, pouco prestigiado, e Gui Negão, que está lesionado após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita durante período com a Seleção Brasileira de base.

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