Vape, uniforme de Hugo Souza e mais: Corinthians é denunciado pelo STJD

O Corinthians foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por três ações ocorridas na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (10).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A primeira denúncia tem relação com ações da torcida, que arremessou objetos em direção ao gramado no momento do primeiro gol do São Paulo. Em súmula, Anderson Daronco relatou que foram lançados um vape, um isqueiro e um óculos de sol em direção aos atletas.

Com isso, o Corinthians foi enquadrado no artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e pode ser punido com multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda de mando de campo de uma a dez partidas.

continua após a publicidade

— Relato que, no momento do gol do São Paulo FC, foram arremessados no campo de jogo, em direção aos atletas do clube que estavam comemorando o gol, um vape, um isqueiro e um óculos de sol. Não foi possível identificar se os mesmos atingiram algum atleta — apontou.

Outra citação envolve o atraso do Corinthians para retornar ao segundo tempo, conforme também consta em registro de Anderson Daronco em súmula. A punição para esse tipo de caso, prevista no artigo 206, varia de R$ 100 a R$ 100 mil.

continua após a publicidade

— Atraso no segundo tempo de jogo devido à entrada tardia do SC Corinthians e também devido ao arremesso de bobinas de papel no campo de jogo, vindas da arquibancada norte, local onde se encontrava a torcida do SC Corinthians. Tais bobinas de papel atingiram a meta e estavam sobre o campo de jogo, impossibilitando a visualização das linhas demarcatórias. Cabe relatar que houve uma intervenção do capitão do Corinthians para que a torcida parasse de jogar tais bobinas de papel — disse Daronco.

No artigo 191, o Corinthians foi enquadrado por "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, da competição" e pode receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil após Hugo Souza utilizar camisa, shorts e meiões na cor cinza, e não laranja.

Segundo Daronto, o uniforme cinza não estava previamente definido pelo departamento de competições.

Corinthians x São Paulo foi marcado por polêmcias (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Corinthians x São Paulo

O primeiro Majestoso do Brasileirão 2026 terminou com vitória do Corinthians em cima do São Paulo por 3 a 2. O clássico deste domingo (10), em pleno Dia das Mães, esquentou dentro de campo com polêmicas de arbitragem, discussões entre os atletas, e terminou com um resultado importante para o time de Fernando Diniz, que saiu do Z4 após a derrota do Grêmio para o Flamengo. Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Timão. Luciano e Matheuzinho (contra) anotaram para o Tricolor.

Por outro lado, Roger Machado sai pressionado do clássico, mesmo com o time ocupando a quarta posição na tabela, com 24 pontos.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.