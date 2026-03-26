Vai contratar? Presidente do Corinthians atualiza negociação por Arthur Cabral, do Botafogo
Dirigente avalia condições financeiras antes de avançar nas conversas
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, falou sobre a possível contratação de Arthur Cabral, do Botafogo. O jogador foi oferecido ao Timão nos últimos dias, e o clube analisa a possível chegada em meio à busca por um camisa 9 reserva para Yuri Alberto.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Segundo o cartola, o Corinthians passa por uma análise financeira para verificar as condições de arcar com o salário do atleta. Cabe ressaltar que, recentemente, Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, elogiou o jogador.
— Ele foi oferecido ao Corinthians. Estamos realizando uma análise crítica financeira para verificar se temos condições de arcar com o salário, pois assumimos um compromisso com a reestruturação financeira e não iremos acrescentar mais encargos à dívida que já possuímos — disse Stabile à "Central do Timão".
De olho no elenco, o Corinthians visa já uma possível saída de Yuri Alberto, alvo do futebol europeu, na janela internacional do segundo semestre. Atualmente, o técnico Dorival Júnior, além de Yuri, conta com Gui Negão e Pedro Raul, pouco prestigiado.
Em baixa no Botafogo
Arthur Cabral vive péssima fase com a camisa do Botafogo, longe de conseguir entregar o que se desejava para sua contratação. Em 2026, a parte física tem pesado ainda mais, e o jogador sequer conseguiu se afirmar no time titular.
Em sua passagem pelo Glorioso, Arthur Cabral soma 40 partidas e apenas seis gols marcados. Na atual temporada, tem apenas um tento anotado e muitas críticas por parte dos torcedores.
O Botafogo comprou Arthur Cabral do Benfica, de Portugal, por 13 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), podendo chegar a 15 milhões de euros em caso de metas.
🍀Aposte na vitória de Corinthians e Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
