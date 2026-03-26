menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Vai contratar? Presidente do Corinthians atualiza negociação por Arthur Cabral, do Botafogo

Dirigente avalia condições financeiras antes de avançar nas conversas

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/03/2026
12:34
Arthur Cabral - Botafogo
Arthur Cabral, do Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, falou sobre a possível contratação de Arthur Cabral, do Botafogo. O jogador foi oferecido ao Timão nos últimos dias, e o clube analisa a possível chegada em meio à busca por um camisa 9 reserva para Yuri Alberto. 

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo o cartola, o Corinthians passa por uma análise financeira para verificar as condições de arcar com o salário do atleta. Cabe ressaltar que, recentemente, Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, elogiou o jogador.

— Ele foi oferecido ao Corinthians. Estamos realizando uma análise crítica financeira para verificar se temos condições de arcar com o salário, pois assumimos um compromisso com a reestruturação financeira e não iremos acrescentar mais encargos à dívida que já possuímos — disse Stabile à "Central do Timão".

continua após a publicidade

De olho no elenco, o Corinthians visa já uma possível saída de Yuri Alberto, alvo do futebol europeu, na janela internacional do segundo semestre. Atualmente, o técnico Dorival Júnior, além de Yuri, conta com Gui Negão e Pedro Raul, pouco prestigiado.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)

Em baixa no Botafogo

Arthur Cabral vive péssima fase com a camisa do Botafogo, longe de conseguir entregar o que se desejava para sua contratação. Em 2026, a parte física tem pesado ainda mais, e o jogador sequer conseguiu se afirmar no time titular.

continua após a publicidade

Em sua passagem pelo Glorioso, Arthur Cabral soma 40 partidas e apenas seis gols marcados. Na atual temporada, tem apenas um tento anotado e muitas críticas por parte dos torcedores.

O Botafogo comprou Arthur Cabral do Benfica, de Portugal, por 13 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões), podendo chegar a 15 milhões de euros em caso de metas.

🍀Aposte na vitória de Corinthians e Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias