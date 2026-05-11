A Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá está cada vez mais próxima, e os torcedores já estão entrando no clima do torneio mais esperado do planeta. Nesta segunda-feira (11), Carlo Ancelotti enviou à Fifa a pré-lista da Seleção Brasileira para a competição, e uma ausência irritou torcedores europeus.

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Ao que tudo indica, Savinho, do Manchester City, não está entre os 55 selecionados para a Seleção Brasileira. Mesmo com a ausência de Estêvão, o jovem está atrás de Rayan e Luiz Henrique na briga pela ponta-direita.

➡️Thiago Silva esquenta debate após pré-lista da Seleção Brasileira: 'Não tem'

Ainda assim, muitos torcedores ingleses são admiradores do futebol do cria do Atlético Mineiro e ficaram na bronca com a ausência na pré-lista. Veja os comentários abaixo:

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Savinho em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Evaristo Sa / AFP)

Veja os comentários sobre o jogador

Tradução sobre o jovem: Estou realmente decepcionado com o Ancelotti. Mano, pra ser honesto, o Savinho é melhor que alguns dos jogadores da lista.

Tradução sobre a pré-lista da Seleção Brasileira: Não há 54 jogadores brasileiros melhores que Savinho

Tradução sobre o atacante: Você absolutamente não consegue nomear 55 jogadores melhores que o Savinho

➡️Estêvão vira assunto após pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo: 'Agora'

Tradução sobre o jogador: Pep Guardiola arruinou a carreira dele, sério.

Pré-lista da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti encaminha à Fifa nesta segunda-feira (11) a pré-lista da Seleção Brasileira com até 55 pré-convocados para a Copa do Mundo. Será a partir dessa nominata que ele irá selecionar os 26 jogadores que irão para o Mundial, além de eventuais substitutos em caso de lesão antes da estreia.

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Algumas seleções têm o hábito de divulgar a lista de jogadores pré-convocados, mas tradicionalmente o Brasil mantém a relação em segredo. Nos últimos anos, em apenas uma oportunidade a Seleção Brasileira divulgou a pré-lista: foi em fevereiro do ano passado, quando a CBF publicou a lista prévia para a convocação que o então técnico Dorival Júnior faria para os jogos com Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

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