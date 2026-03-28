O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, foi titular na estreia do técnico Mano Menezes no comando da seleção peruana, no confronto contra o Senegeal neste sábado (28), no Stade de France, em Saint-Denis, na França, em amistoso internacional antes da pausa para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A equipe do meia corintiano foi derrotada por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, ainda no primeiro tempo, e Ismaila Sarr, do Crystal Palace, no início da segunda etapa.

Vale lembrar que a seleção africana está classificada para a próxima Copa do Mundo, enquanto o Peru não conseguiu garantir vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas.

continua após a publicidade

Senegal volta a campo no dia 31 de março, quando encara a Gâmbia, a partir das 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Peru enfrenta Honduras, às 15h.

Senegal venceu por 2 a 0 (Foto: Foto: Julien de Rosa / AFP)

Participação de Carrillo

André Carrillo atuou por 68 minutos no amistoso contra Senegal. O jogador registrou uma finalização durante o período em que esteve em campo e apresentou 83% de acerto nos passes, além de completar um dos dois lançamentos longos tentados.

continua após a publicidade

Ao todo, participou de 42 ações com a bola, contribuiu defensivamente com dois cortes e quatro recuperações de posse. Pelo desempenho, recebeu nota 6.3 no Sofascore.

André Carrillo vs Senegal (28/03/2026)

68 minutos em campo 1 finalização 83% de acerto no passe 1/2 passes longos certos 42 ações com a bola 2 cortes 4 bolas recuperadas Nota Sofascore 6.3

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

André Carrillo pelo Peru

104 jogos (80 titular) 11 gols 7 assistências 0.9 passes decisivos por jogo 81% de acerto no passe 1.3 passes longos certos por jogo 1.0 finalizações por jogo (0.3 no gol) 53% de eficiência nos dribles 1.2 desarmes por jogo 4.0 bolas recuperadas por jogo 40% de eficiência nos duelos 1.3 faltas cometidas por jogo Nota Sofascore 6.68

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.