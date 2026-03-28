Carrillo é titular na estreia de Mano Menezes no Peru; veja o desempenho
Amistoso foi disputado na França e não teve o resultado esperado pelo treinador
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O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, foi titular na estreia do técnico Mano Menezes no comando da seleção peruana, no confronto contra o Senegeal neste sábado (28), no Stade de France, em Saint-Denis, na França, em amistoso internacional antes da pausa para a Copa do Mundo.
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A equipe do meia corintiano foi derrotada por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, ainda no primeiro tempo, e Ismaila Sarr, do Crystal Palace, no início da segunda etapa.
Vale lembrar que a seleção africana está classificada para a próxima Copa do Mundo, enquanto o Peru não conseguiu garantir vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas.
Senegal volta a campo no dia 31 de março, quando encara a Gâmbia, a partir das 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Peru enfrenta Honduras, às 15h.
Participação de Carrillo
André Carrillo atuou por 68 minutos no amistoso contra Senegal. O jogador registrou uma finalização durante o período em que esteve em campo e apresentou 83% de acerto nos passes, além de completar um dos dois lançamentos longos tentados.
Ao todo, participou de 42 ações com a bola, contribuiu defensivamente com dois cortes e quatro recuperações de posse. Pelo desempenho, recebeu nota 6.3 no Sofascore.
André Carrillo vs Senegal (28/03/2026)
- 68 minutos em campo
- 1 finalização
- 83% de acerto no passe
- 1/2 passes longos certos
- 42 ações com a bola
- 2 cortes
- 4 bolas recuperadas
- Nota Sofascore 6.3
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André Carrillo pelo Peru
- 104 jogos (80 titular)
- 11 gols
- 7 assistências
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 81% de acerto no passe
- 1.3 passes longos certos por jogo
- 1.0 finalizações por jogo (0.3 no gol)
- 53% de eficiência nos dribles
- 1.2 desarmes por jogo
- 4.0 bolas recuperadas por jogo
- 40% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas cometidas por jogo
- Nota Sofascore 6.68
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