Corinthians: Gui Negão é cortado da Seleção de base por lesão

O atacante Gui Negão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Em nota, o Corinthians confirmou que o atleta seguirá tratamento com o departamento médico do clube.

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— O atacante Gui Negão foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 após sofrer um estiramento no músculo posterior da coxa direita. O atleta seguirá tratamento com o departamento médico do Corinthians — disse o clube paulista.

O jogador tinha sido convocado para a próxima Data Fifa da Seleção Brasileira Sub-20, disputada entre os dias 23 e 31 de março. O atleta de 19 anos integraria o elenco do treinador Paulo Victor, recém-anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como novo comandante da equipe.

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O elenco da Seleção vem realizando treinamentos no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians. Na sequência, a delegação se deslocará para São José dos Campos, no interior de São Paulo, cidade que receberá o jogo no dia 28 de março.

Gui Negão vinha treinando "em casa" com a Seleção (Foto: Staff Images / CBF)

Carreira de Gui Negão

Gui Negão estreou há menos de um ano pelo time profissional do Corinthians, em duelo contra o Vitória na Neo Química Arena, no dia 1º de junho, que terminou empatado em 0 a 0. Desde então, atuou em 35 jogos com a camisa corintiana, marcou seis gols e deu duas assistências.

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O melhor momento no clube ocorreu entre o fim de agosto e o começo de setembro, quando marcou quatro gols e deu uma assistência em cinco partidas, assumindo momentaneamente a titularidade com Dorival Jr. Em 2026, Gui Negão soma 11 jogos e um gol, marcado diante do Capivariano, no Paulistão.

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