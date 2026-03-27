Corinthians desiste da contratação de Renê, da Portuguesa

O Corinthians desistiu da contratação do atacante Renê, da Portuguesa, após não chegar a um acordo com o clube paulista. A proposta apresentada pelo Timão, baseada em um empréstimo com "taxa de vitrine", foi recusada pela diretoria rubro-verde, que prioriza uma negociação em definitivo. Desta forma, o clube encerra sua participação no mercado da bola, que se encerra nesta sexta-feira (27).

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Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão tem adotado cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube.

Do outro lado, a Portuguesa vê Renê como um dos principais ativos do elenco e não demonstrou interesse em liberá-lo nos moldes propostos. A diretoria entende que uma venda imediata, com compensação financeira, é o cenário mais adequado - formato que o Corinthians tem evitado em 2026.

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A proposta do Timão previa a cessão por empréstimo, com pagamento de uma "taxa de vitrine". A ideia era que o jogador se valorizasse atuando na Série A Brasileirão e na Libertadores, o que poderia gerar retorno financeiro maior em uma futura negociação.

Outro entrave foi o curto prazo para conclusão do acordo. A janela extra de transferências dos estaduais se encerra nesta sexta-feira (27), o que exigiria agilidade para formalização, realização de exames médicos e assinatura de contrato.

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Aos 22 anos, Renê se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, sendo decisivo em partidas importantes, como na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi — resultado que encerrou um jejum de mais de 12 anos sem triunfos da equipe sobre os grandes do estado.

Revelado pelo Grêmio Pague Menos, do Ceará, o atacante também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Natural de Fortaleza, Renê tem 1,83m e é considerado uma das promessas recentes do clube.

Renê pela Portuguesa:

11 jogos (10 titular)

7 gols

1 assistência

110 minutos para participar de gol

3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)

1.1 passes decisivos por jogo

30% conversão de grandes chances

3.6 duelos ganhos por jogo

1.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.76

Pelo São José:

78 jogos (61 titular)

21 gols

1 assistência

242 minutos para participar de gol

Pelo Grêmio Pague Menos:

7 jogos (1 titular)

215 minutos jogados

Geral:

96 jogos (72 titular)

28 gols

2 assistências

214 minutos para participar de gol

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