Corinthians desiste da contratação de Renê, da Portuguesa
Diferença no formato da negociação e fim da janela travam acerto entre as partes
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O Corinthians desistiu da contratação do atacante Renê, da Portuguesa, após não chegar a um acordo com o clube paulista. A proposta apresentada pelo Timão, baseada em um empréstimo com "taxa de vitrine", foi recusada pela diretoria rubro-verde, que prioriza uma negociação em definitivo. Desta forma, o clube encerra sua participação no mercado da bola, que se encerra nesta sexta-feira (27).
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Segundo apuração do Lance!, o Corinthians optou por encerrar as tratativas em meio ao processo de reestruturação financeira. A atual gestão tem adotado cautela no mercado e evitado novos compromissos financeiros que não estejam alinhados às metas de recuperação econômica do clube.
Do outro lado, a Portuguesa vê Renê como um dos principais ativos do elenco e não demonstrou interesse em liberá-lo nos moldes propostos. A diretoria entende que uma venda imediata, com compensação financeira, é o cenário mais adequado - formato que o Corinthians tem evitado em 2026.
A proposta do Timão previa a cessão por empréstimo, com pagamento de uma "taxa de vitrine". A ideia era que o jogador se valorizasse atuando na Série A Brasileirão e na Libertadores, o que poderia gerar retorno financeiro maior em uma futura negociação.
Outro entrave foi o curto prazo para conclusão do acordo. A janela extra de transferências dos estaduais se encerra nesta sexta-feira (27), o que exigiria agilidade para formalização, realização de exames médicos e assinatura de contrato.
Aos 22 anos, Renê se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista, sendo decisivo em partidas importantes, como na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi — resultado que encerrou um jejum de mais de 12 anos sem triunfos da equipe sobre os grandes do estado.
Revelado pelo Grêmio Pague Menos, do Ceará, o atacante também passou pelo São José-RS antes de chegar à Portuguesa. Natural de Fortaleza, Renê tem 1,83m e é considerado uma das promessas recentes do clube.
Renê pela Portuguesa:
11 jogos (10 titular)
7 gols
1 assistência
110 minutos para participar de gol
3.1 finalizações por jogo (1.2 no gol)
1.1 passes decisivos por jogo
30% conversão de grandes chances
3.6 duelos ganhos por jogo
1.4 faltas sofridas por jogo
Nota Sofascore 6.76
Pelo São José:
78 jogos (61 titular)
21 gols
1 assistência
242 minutos para participar de gol
Pelo Grêmio Pague Menos:
7 jogos (1 titular)
215 minutos jogados
Geral:
96 jogos (72 titular)
28 gols
2 assistências
214 minutos para participar de gol
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