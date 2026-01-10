Corinthians traça estratégia para reforços após fim do transfer ban

O Corinthians está livre do transfer ban. Nesta sexta-feira (9), a Fifa retirou a punição após o clube alvinegro pagar uma dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, realizada em 2024.

O Timão pagou cerca de R$ 35 milhões, à vista, ao time mexicano. Com isso, ficou livre da punição da Fifa, que vigorava desde agosto do ano passado, e está autorizado a fazer contratações nesta janela de transferências.

Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, revelou que o clube atua no mercado para trazer novos jogadores, mas descartou "loucuras" financeiras. A ideia é contratar apenas atletas livres ou por empréstimo.

- O time tem necessidades de mercado. Temos um bom time, mas temos que ter um ganho mais robusto. A gente vem trabalhando na questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos dois jogadores por posição. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade. A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. Não podemos e não faremos loucuras financeiras - disse o dirigente do Timão.

Marcelo Paz falou sobre os planos do Timão para o mercado da Bola (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Velocista e dois por posição

A diretoria entende que o Corinthians tem um elenco enxuto e trabalha com a ideia de ter dois jogadores por posição. No momento, o clube alvinegro não tem substituto para Matheuzinho na lateral direita, o que deve se tornar uma das prioridades para a temporada. Além disso, há uma busca por um atacante de velocidade.

- Lateral direita é uma necessidade, só tem o Matheuzinho, um grande jogador, mas tem que ter alguém para revezar com ele. O Arias foi falado, está livre, mas não tem negociação em curso. Conhecemos o jogador, mas não tem negociação em curso. Temos necessidade de velocista, de jogadores de lado de campo, o Dieguinho é uma excelente promessa, Vitinho joga pelo lado também, mas existe necessidade de jogadores nessa função - disse o dirigente.

Contratação feita

O Corinthians está perto de anunciar o primeiro reforço para 2026. Gabriel Paulista acertou detalhes com o Timão e será o novo jogador do clube. O zagueiro abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas para acertar com o clube alvinegro e deve assinar pelas próximas duas temporadas.