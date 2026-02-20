Corinthians anuncia a contratação do meia Zakaria Labyad

O Corinthians anunciou, na tarde desta sexta-feira (20), a contratação do meio-campista Zakaria Labyad. O marroquino de 33 anos chega ao Timão como agente livre, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026 e renovação automática prevista até o fim de 2027 caso atinja metas pré-estabelecidas.

Labyad já treina com o grupo e, em breve, estará à disposição da comissão técnica. A oficialização da contratação demorou porque o clube ainda não havia recebido toda a documentação necessária para efetivar o registro do meia.

Corinthians já está trabalhando com o elenco do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números na carreira

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

