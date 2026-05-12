Qual gigante tem mais chances de cair na Copa do Brasil? Vote!

Rodada de volta da quinta fase da competição acontece nesta semana
A semana promete fortes emoções na Copa do Brasil. Entre terça (12) e quinta-feira (14), clubes tradicionais do futebol brasileiro entram em campo pressionados para evitar uma eliminação precoce na competição nacional.
Mesmo alguns gigantes chegando com vantagem construída no jogo de ida, o clima ainda é de alerta. Afinal, Copa do Brasil costuma ser terreno fértil para zebras — e times como Santos, Cruzeiro, Fluminense e até Atlético-MG ainda terão confrontos perigosos pela frente.
A seguir, veja o cenário de cada duelo antes de escolher: qual gigante corre mais risco de cair?
Internacional x Athletic
O Internacional chega em vantagem após vencer o Athletic por 2 a 1 no primeiro confronto, de virada. Agora, decide a classificação diante da torcida no Beira-Rio, nesta terça-feira (12), às 19h30, com transmissão do Prime Video.
Fluminense x Operário-PR
O empate sem gols no primeiro jogo deixou tudo completamente aberto para o confronto no Maracanã. O Fluminense entra pressionado pela obrigação de vencer em casa, enquanto o Operário-PR aposta justamente no nervosismo carioca para tentar surpreender, nesta terça-feira (12), às 21h30, com transmissão do Prime Vídeo.
Cruzeiro x Goiás
Após um eletrizante empate por 2 a 2 em Goiânia, Cruzeiro e Goiás chegam sem vantagem para a decisão em Minas Gerais, nesta terça-feira (12), às 21h30, com transmissão do SporTv, Premiere e GeTV.
Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Vasco x Paysandu
O Vasco construiu uma boa vantagem ao vencer o primeiro jogo por 2 a 0 e agora joga em São Januário podendo até perder por um gol de diferença, nesta quarta-feira (13), às 19h, com transmissão do SporTv 2, Premiere e GeTV.
Juventude x São Paulo
O São Paulo venceu por 1 a 0 no MorumBIS e chega em vantagem para o duelo em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (13), às 19h, com transmissão do SporTv e Premiere. Porém, jogar no Alfredo Jaconi costuma ser um enorme desafio para qualquer visitante.
Coritiba x Santos
O Santos talvez seja um dos gigantes mais pressionados desta fase. Após empate sem gols na ida, a decisão ficou completamente aberta para o Couto Pereira, nesta quarta-feira (13), às 19h30, com transmissão do Prime Vídeo.
Ceará x Atlético-MG
O Atlético-MG venceu o primeiro duelo por 2 a 1, mas a vantagem é considerada perigosa diante da força do Ceará no Castelão, nesta quarta-feira (13), às 21h30, com transmissão do SporTV e Premiere.
Jacuipense x Palmeiras
O Palmeiras chega extremamente confortável após vencer por 3 a 0 no primeiro jogo. A equipe de Abel Ferreira pode até perder por dois gols de diferença que ainda avança, nesta quarta-feira (13), às 21h30, com transmissão do Prime Vídeo.
Chapecoense x Botafogo
O Botafogo venceu a ida por 1 a 0, mas ainda está longe de ter tranquilidade. A Chapecoense costuma crescer jogando na Arena Condá, especialmente em confrontos eliminatórios. O glorioso enfrentará nesta quinta-feira (14), às 18h, com transmissão do SporTv e Premiere.
Confiança x Grêmio
Na partida de ida, o Grêmio venceu por 2 a 0 e está em vantagem no confronto e encara o confiança nesta quinta-feira (14), às 19h, com transmissão do Prime Vídeo para garantir a classificação.
Corinthians x Barra-SC
O Corinthians venceu a ida por 1 a 0, mas o timão ainda chega pressionado para a decisão na Neo Química Arena pelo o placar magro, nesta quinta-feira (14), às 19h30, com transmissão do Prime Video.
Vitória x Flamengo
O Flamengo venceu a ida por 2 a 1, mas terá pela frente um Barradão lotado e um Vitória que costuma crescer em Salvador, nesta quinta-feira (14), ás 21h30, com transmissão do SporTV e Premiere.
