Fora de Campo

Qual gigante tem mais chances de cair na Copa do Brasil? Vote!

Rodada de volta da quinta fase da competição acontece nesta semana

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 12/05/2026
07:10
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
imagem cameraConfira os cenários e vote no gigante do futebol brasileiro com mais chances de eliminação. (Foto: Nelson Terme/CBF)
A semana promete fortes emoções na Copa do Brasil. Entre terça (12) e quinta-feira (14), clubes tradicionais do futebol brasileiro entram em campo pressionados para evitar uma eliminação precoce na competição nacional.

Mesmo alguns gigantes chegando com vantagem construída no jogo de ida, o clima ainda é de alerta. Afinal, Copa do Brasil costuma ser terreno fértil para zebras — e times como Santos, Cruzeiro, Fluminense e até Atlético-MG ainda terão confrontos perigosos pela frente.

A seguir, veja o cenário de cada duelo antes de escolher: qual gigante corre mais risco de cair?

Internacional x Athletic

O Internacional chega em vantagem após vencer o Athletic por 2 a 1 no primeiro confronto, de virada. Agora, decide a classificação diante da torcida no Beira-Rio, nesta terça-feira (12), às 19h30, com transmissão do Prime Video.

Fluminense x Operário-PR

O empate sem gols no primeiro jogo deixou tudo completamente aberto para o confronto no Maracanã. O Fluminense entra pressionado pela obrigação de vencer em casa, enquanto o Operário-PR aposta justamente no nervosismo carioca para tentar surpreender, nesta terça-feira (12), às 21h30, com transmissão do Prime Vídeo.

Cruzeiro x Goiás

Após um eletrizante empate por 2 a 2 em Goiânia, Cruzeiro e Goiás chegam sem vantagem para a decisão em Minas Gerais, nesta terça-feira (12), às 21h30, com transmissão do SporTv, Premiere e GeTV.

Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Vasco x Paysandu

O Vasco construiu uma boa vantagem ao vencer o primeiro jogo por 2 a 0 e agora joga em São Januário podendo até perder por um gol de diferença, nesta quarta-feira (13), às 19h, com transmissão do SporTv 2, Premiere e GeTV.

Juventude x São Paulo

O São Paulo venceu por 1 a 0 no MorumBIS e chega em vantagem para o duelo em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (13), às 19h, com transmissão do SporTv e Premiere. Porém, jogar no Alfredo Jaconi costuma ser um enorme desafio para qualquer visitante.

Coritiba x Santos

O Santos talvez seja um dos gigantes mais pressionados desta fase. Após empate sem gols na ida, a decisão ficou completamente aberta para o Couto Pereira, nesta quarta-feira (13), às 19h30, com transmissão do Prime Vídeo.

Ceará x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o primeiro duelo por 2 a 1, mas a vantagem é considerada perigosa diante da força do Ceará no Castelão, nesta quarta-feira (13), às 21h30, com transmissão do SporTV e Premiere.

Jacuipense x Palmeiras

O Palmeiras chega extremamente confortável após vencer por 3 a 0 no primeiro jogo. A equipe de Abel Ferreira pode até perder por dois gols de diferença que ainda avança, nesta quarta-feira (13), às 21h30, com transmissão do Prime Vídeo.

Chapecoense x Botafogo

O Botafogo venceu a ida por 1 a 0, mas ainda está longe de ter tranquilidade. A Chapecoense costuma crescer jogando na Arena Condá, especialmente em confrontos eliminatórios. O glorioso enfrentará nesta quinta-feira (14), às 18h, com transmissão do SporTv e Premiere.

Confiança x Grêmio

Na partida de ida, o Grêmio venceu por 2 a 0 e está em vantagem no confronto e encara o confiança nesta quinta-feira (14), às 19h, com transmissão do Prime Vídeo para garantir a classificação.

Corinthians x Barra-SC

O Corinthians venceu a ida por 1 a 0, mas o timão ainda chega pressionado para a decisão na Neo Química Arena pelo o placar magro, nesta quinta-feira (14), às 19h30, com transmissão do Prime Video.

Vitória x Flamengo

O Flamengo venceu a ida por 2 a 1, mas terá pela frente um Barradão lotado e um Vitória que costuma crescer em Salvador, nesta quinta-feira (14), ás 21h30, com transmissão do SporTV e Premiere.

Copa do Brasil
