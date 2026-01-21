Corinthians anuncia a contratação de Pedro Milans; veja detalhes

O Corinthians oficializou a contratação do lateral-direito Pedro Milans. O uruguaio estava sem clube e assinou com o Timão em definitivo, com contrato de três temporadas. Aos 23 anos, o atleta será uma "sombra" de Matheuzinho.

O Corinthians corre para regularizar a situação do lateral. A expectativa da comissão é contar Pedro Milans ainda neste Campeonato Paulista.

Corinthians anunciou a contratação de Pedro Milans(Foto: Arte/Lance!)

Em três temporadas, Pedro Milans disputou 112 jogos pelo Peñarol, marcou três gols e deu oito assistências. Na última temporada, fez 42 jogos. O lateral-direito acertou com o Timão na última semana, mas o anúncio ocorreu somente nesta quarta-feira (21).

Pelo clube de Montevidéu, Milans conquistou um Campeonato Uruguaio (2023/24) e uma Copa do Uruguai (2024/25). Antes disso, entre 2020 e 2022, defendeu o Juventud-URU, equipe que o revelou nas categorias de base.

O lateral-direito é o terceiro reforço do Timão nesta janela de transferências. Antes, o clube anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista e do meia Matheus Pereira. Além disso, o Corinthians tem acordo encaminhado com o atacante Kaio César e está próximo de acertar a chegada de Alisson, do São Paulo.