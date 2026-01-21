Corinthians anuncia a contratação de Pedro Milans; veja detalhes
Timão oficializou a chegada do lateral uruguaio
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians oficializou a contratação do lateral-direito Pedro Milans. O uruguaio estava sem clube e assinou com o Timão em definitivo, com contrato de três temporadas. Aos 23 anos, o atleta será uma "sombra" de Matheuzinho.
Confira o retrospecto recente entre Santos x Corinthians
Santos
Corinthians chega a acordo com São Paulo e encaminha empréstimo de Alisson
Futebol Nacional
Fiel Londres recepciona time feminino do Corinthians na Inglaterra
Futebol Feminino
➡️ Faça seu palpite para o Clássico Alvinegro do Paulistão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
O Corinthians corre para regularizar a situação do lateral. A expectativa da comissão é contar Pedro Milans ainda neste Campeonato Paulista.
Em três temporadas, Pedro Milans disputou 112 jogos pelo Peñarol, marcou três gols e deu oito assistências. Na última temporada, fez 42 jogos. O lateral-direito acertou com o Timão na última semana, mas o anúncio ocorreu somente nesta quarta-feira (21).
➡️Corinthians tem interesse na contratação de Júnior Santos, do Atlético-MG
Pelo clube de Montevidéu, Milans conquistou um Campeonato Uruguaio (2023/24) e uma Copa do Uruguai (2024/25). Antes disso, entre 2020 e 2022, defendeu o Juventud-URU, equipe que o revelou nas categorias de base.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O lateral-direito é o terceiro reforço do Timão nesta janela de transferências. Antes, o clube anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista e do meia Matheus Pereira. Além disso, o Corinthians tem acordo encaminhado com o atacante Kaio César e está próximo de acertar a chegada de Alisson, do São Paulo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias