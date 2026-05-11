A comissão técnica da Seleção Brasileira irá enviar nesta segunda-feira (11) à Fifa a lista de pré-convocados para a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, Carlo Ancelotti poderá indicar até 55 nomes, incluindo pelo menos quatro goleiros. A convocação final do Brasil para o Mundial será anunciada na próxima segunda-feira (18).

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Chamada de "lista larga" pela CBF, a relação de pré-convocados não deverá ser tornada pública, mas dificilmente terá alguma grande surpresa. Em dez jogos como técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti utilizou 51 jogadores e testou efetivamente quatro goleiros. Assim, há espaço para todos eles e ainda quatro lugares que podem ser preenchidos por jogadores ainda não testados.

Entre eles, dois nomes surgem como prováveis candidatos. O mais óbvio deles é o de Neymar, do Santos. O outro é Pedro, em alta no Flamengo e observado de perto por Ancelotti ou por outros integrantes da comissão técnica da Seleção nas últimas semanas.

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Apesar de estar lesionado e ter a participação na Copa do Mundo ainda incerta, Estêvão também deverá estar na pré-lista. E, a menos que algo mude nos próximos sete dias, terá o nome anunciado por Carlo Ancelotti na convocação final, na próxima semana.

Isso porque o regulamento da Copa do Mundo prevê que a lista final, com 26 nomes, poderá ser modificada até 24 horas antes da estreia do Brasil no Mundial "em caso de lesão grave ou doença", desde que amparada por laudos médicos, inclusive da Fifa. No caso de goleiros, a mudança por motivo de lesão poderá ser feita a qualquer momento da Copa.

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Nas duas hipóteses, porém, a substituição terá de ser feita necessariamente por algum nome que esteja na lista de pré-convocados que será enviada nesta segunda-feira. É também por isso que a Fifa exige que as seleções indiquem pelo menos quatro goleiros.

Alisson e Ederson estão garantidos para a Copa do Mundo, e Bento deverá ser o terceiro goleiro. Nesse contexto, Hugo Souza surge como quarto nome.

Vini Jr é nome garantido em todas as listas de Carlo Ancelotti (Foto: Ian Kington/AFP)

Lista de pré-convocados também inclui extensa relação para a comissão técnica

Além da relação com até 55 nomes de jogadores, a CBF também irá encaminhar à Fifa uma pré-lista que inclui até 75 membros da comissão técnica. Além de Carlo Ancelotti, os auxiliares diretos e o coordenador Rodrigo Caetano, a lista inclui também médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais que atuam junto à Seleção. Para a Copa do Mundo, o estafe precisará ser reduzido a 27 nomes.

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