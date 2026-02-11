Corinthians anuncia contratação do volante Allan, do Flamengo

O Corinthians anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), a contratação do volante Allan, de 28 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Flamengo, com opção de compra pré-fixada em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

As tratativas entre o Timão e o Rubro-Negro avançaram nos últimos dias após semanas de negociação travada pelos valores exigidos para o empréstimo. A definição do acordo contou com a vontade do atleta e com a conversa com o técnico Dorival Júnior, fatores que pesaram para a conclusão positiva.

— Era meu sonho estar aqui. Realizá-lo depois de tanto tempo nesta jornada no futebol está sendo muito satisfatório — disse Allan.

No Flamengo, Allan tem apenas uma partida disputada em 2026. Sob o comando de Filipe Luís, o meia perdeu espaço ao longo da última temporada e se afastou do protagonismo no setor de meio-campo do Rubro-Negro, que passou a contar com novos contratados que assumiram a titularidade.

Antes de assinar com o Corinthians, o nome do jogador foi vinculado ao São Paulo. O Tricolor chegou a iniciar tratativas com o Flamengo, clube no qual Allan tem contrato até o final de 2027, mas as negociações foram brevemente interrompidas e abriu-se um caminho para a investida do Corinthians.

Allan desembarcou no Aeroporto de Guarulhos para assinar com o Corinthians nesta terça-feira (10) (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Carreira de Allan

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa Rei 2022.

Reforços do Corinthians

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

O Timão tem o nome de Zakaria Labyad encaminhado. O jogador está livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, e chegaria sem custos ao clube. Caso seja aprovado nos exames médicos, o atleta deve assinar contrato válido até o final da temporada.

A comissão técnica ainda conta com "reforços caseiros". O Corinthians acertou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O jogador, inclusive, esteve na Neo Química Arena para acompanhar o Dérbi.

