Diniz perde titular do Corinthians para confronto diante do Botafogo

O Corinthians terá um desfalque confirmado para o confronto diante do Botafogo, no domingo (17), às 16h, no estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O zagueiro Gabriel Paulista recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória diante do São Paulo, no clássico do último domingo (10), e está suspenso da partida. As notícias, no entanto, poderiam ser piores para o Corinthians, já que Hugo Souza, Fabrizio Angileri e Rodrigo Garro também estavam pendurados, mas não foram advertidos.

Sem Gabriel Paulista, a tendência é que André Ramalho, reserva imediato da posição, assuma a titularidade.

Para o duelo contra o Botafogo, o Corinthians ainda tem dúvidas na escalação. O zagueiro João Pedro Tchoca, com cirurgia para correção de hérnia inguinal, e o volante Charles, em recuperação de uma lesão no calcanhar direito, seguem em tratamento no departamento médico.

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O atacante Memphis Depay continua em fase de transição física. Já Vitinho se recupera de dores no quadril.

O meia-atacante Kayke, com lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, seguem fora.

Gabriel Paulista pelo Corinthians

23 jogos (21 titular) 2 gols 90% de acerto no passe 45.2 passes certos por jogo 5 passes decisivos 0.8 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 5.2 cortes por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 71% de eficiência nos duelos 3.4 duelos ganhos por jogo 76% de eficiência nos duelos aéreos 0.7 faltas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 7.09

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Gabriel Paulista não enfrenta o Botafogo (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Próximo jogo do Corinthians

Antes do confronto diante do Botafogo, o Corinthians encara o Barra pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

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Na partida de ida, o Timão venceu por 1 a 0, com gol marcado por Jesse Lingard. Com isso, a equipe alvinegra joga pelo empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição.

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