Em alta no Corinthians, Breno Bidon vive expectativa de voltar à Libertadores
Meia projeta disputa do torneio continental e destaca preparação durante a Data Fifa
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O Corinthians segue a preparação para a disputa da Libertadores durante a pausa da Data Fifa. O meia Breno Bidon vive a expectativa de voltar a disputar a maior competição do continente e, quem sabe, marcar o primeiro gol no torneio.
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No sorteio realizado no dia 19 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ficou definido que o Corinthians está no Grupo E da Libertadores. O clube terá como adversários o Peñarol, o Santa Fé e o Platense. A estreia alvinegra será no dia 9 de abril, às 21h00 (horário de Brasília), diante do Platense, na Argentina.
Em meio à preparação para o torneio, Breno Bidon destacou o trabalho realizado pelo elenco durante o período sem jogos e demonstrou confiança no potencial da equipe para a sequência da temporada.
— A preparação vem sendo muito boa. Estamos aproveitando bem a Data Fifa fazendo bons treinos. Isso só tem a nos ajudar. Temos trabalhado a parte ofensiva. Precisamos continuar trabalhando com a cabeça no lugar. Nosso time tem um potencial muito grande. Acredito que, se continuarmos trabalhando assim, vamos evoluir muito — disse Breno Bidon.
O meio-campista também ressaltou a expectativa de disputar novamente a Libertadores e buscar campanhas fortes nas competições do calendário.
— Claro que a gente pensa. Sabemos que será uma competição de nível muito alto. Voltaremos a jogar a Libertadores e também a Copa do Brasil, que graças a Deus conseguimos sair campeões. Nossa expectativa é muito boa. Temos que trabalhar bastante e, quem sabe, conseguir chegar nas finais e ser campeões novamente — completou.
Breno Bidon em Libertadores:
- 4 jogos (2 titular)
- 81% acerto no passe
- 33% acerto no passe longo
- 0.2 passes decisivos por jogo
- 0.7 finalizações por jogo
- 1.5 desarmes por jogo
- 2.0 bolas recuperadas por jogo
- Nota Sofascore 6.63
Breno Bidon destaque em 2025
Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.
Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.
Breno Bidon pelo Corinthians:
- 115 jogos (88 titular)
- 4 gols
- 3 assistências
- 86% acerto no passe
- 63% acerto no passe longo
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 0.7 finalizações por jogo
- 1.4 desarmes por jogo
- 3.4 bolas recuperadas
- Nota Sofascore 6.87
Breno Bidon em 2026:
- 15 jogos (12 titular)
- 2 gols
- 85% acerto no passe
- 60% acerto no passe longo
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 0.7 finalizações por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 2.9 bolas recuperadas por jogo
- Nota Sofascore 6.89
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