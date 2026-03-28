menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Em alta no Corinthians, Breno Bidon vive expectativa de voltar à Libertadores

Meia projeta disputa do torneio continental e destaca preparação durante a Data Fifa

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/03/2026
04:00
Breno Bidon vive grande momento pelo Corinthians (Foto: Mauricio de Souza/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraBreno Bidon vive grande momento pelo Corinthians (Foto: Mauricio de Souza/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians segue a preparação para a disputa da Libertadores durante a pausa da Data Fifa. O meia Breno Bidon vive a expectativa de voltar a disputar a maior competição do continente e, quem sabe, marcar o primeiro gol no torneio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No sorteio realizado no dia 19 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ficou definido que o Corinthians está no Grupo E da Libertadores. O clube terá como adversários o Peñarol, o Santa Fé e o Platense. A estreia alvinegra será no dia 9 de abril, às 21h00 (horário de Brasília), diante do Platense, na Argentina.

Em meio à preparação para o torneio, Breno Bidon destacou o trabalho realizado pelo elenco durante o período sem jogos e demonstrou confiança no potencial da equipe para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

— A preparação vem sendo muito boa. Estamos aproveitando bem a Data Fifa fazendo bons treinos. Isso só tem a nos ajudar. Temos trabalhado a parte ofensiva. Precisamos continuar trabalhando com a cabeça no lugar. Nosso time tem um potencial muito grande. Acredito que, se continuarmos trabalhando assim, vamos evoluir muito — disse Breno Bidon.

O meio-campista também ressaltou a expectativa de disputar novamente a Libertadores e buscar campanhas fortes nas competições do calendário.

— Claro que a gente pensa. Sabemos que será uma competição de nível muito alto. Voltaremos a jogar a Libertadores e também a Copa do Brasil, que graças a Deus conseguimos sair campeões. Nossa expectativa é muito boa. Temos que trabalhar bastante e, quem sabe, conseguir chegar nas finais e ser campeões novamente — completou.

continua após a publicidade

Breno Bidon em Libertadores:

  1. 4 jogos (2 titular)
  2. 81% acerto no passe
  3. 33% acerto no passe longo
  4. 0.2 passes decisivos por jogo
  5. 0.7 finalizações por jogo
  6. 1.5 desarmes por jogo
  7. 2.0 bolas recuperadas por jogo
  8. Nota Sofascore 6.63
Breno Bidon, camisa 7 do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
Breno Bidon, camisa 7 do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Breno Bidon destaque em 2025

Breno Bidon foi um dos destaques do Corinthians em 2025, inclusive brilhando na final contra o Vasco da Gama, quando realizou uma jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

Em 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

Breno Bidon pelo Corinthians:

  1. 115 jogos (88 titular)
  2. 4 gols
  3. 3 assistências
  4. 86% acerto no passe
  5. 63% acerto no passe longo
  6. 0.6 passes decisivos por jogo
  7. 0.7 finalizações por jogo
  8. 1.4 desarmes por jogo
  9. 3.4 bolas recuperadas
  10. Nota Sofascore 6.87

Breno Bidon em 2026:

  1. 15 jogos (12 titular)
  2. 2 gols
  3. 85% acerto no passe
  4. 60% acerto no passe longo
  5. 0.6 passes decisivos por jogo
  6. 0.7 finalizações por jogo
  7. 1.3 desarmes por jogo
  8. 2.9 bolas recuperadas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.89

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias