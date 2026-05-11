O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, está na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, o técnico Carlo Ancelotti poderá indicar até 55 nomes, incluindo ao menos quatro goleiros. A convocação final do Brasil para o Mundial será anunciada nesta segunda-feira (18).

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Na briga por uma vaga na Copa do Mundo, Hugo Souza concorre com Alisson, Ederson e Bento. O primeiro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida no fim de março de 2026, enquanto o segundo não vive o melhor momento no Fenerbahçe. A disputa, no entanto, tende a ser mais direta com o terceiro, que aparece como principal concorrente na briga pela última vaga.

Hugo Souza esteve presente em quatro das cinco listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

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O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina.

— Sendo muito sincero, a Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato — disse Hugo Souza em entrevista recente.

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Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Números de Hugo Souza

O goleiro Hugo Souza alcançou a marca de 117 jogos pelo Corinthians, todos como titular, com números de destaque desde sua chegada ao clube. O camisa 1 soma 50 partidas sem sofrer gols e média de 0.9 gol sofrido por jogo, além de 2.8 defesas por partida. Em chutes dentro da área, o arqueiro registra média de 1.4 defesa por jogo e 75% das finalizações defendidas. Hugo também chama atenção nas penalidades, com 14 pênaltis defendidos no período. Nos passes, o goleiro apresenta 68% de acerto e 36% nas bolas longas. O atleta ainda marcou um gol contra e cometeu três pênaltis, mantendo nota média 7.05 no Sofascore.

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Na temporada de 2026, Hugo Souza disputou 27 partidas pelo Corinthians, todas iniciando entre os titulares. O goleiro acumulou 12 jogos sem ser vazado e melhorou a média defensiva, com 0.8 gol sofrido por jogo. O camisa 1 também registra 2.4 defesas por partida, sendo 1.2 em finalizações dentro da área, além de 76% das bolas defendidas. Nas cobranças de pênalti, o arqueiro defendeu quatro tentativas no ano. Com a bola nos pés, mantém 68% de acerto no passe e 32% nas bolas longas. Em 2026, Hugo cometeu dois pênaltis e aparece com nota média 6.86 no Sofascore.

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