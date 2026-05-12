Corinthians quita salários em atraso com elenco e comissão técnica

O Corinthians quitou, nesta terça-feira (12), os salários e direitos de imagem dos jogadores e da comissão técnica que estavam em atraso, referentes ao mês de abril. O clube tenta controlar a crise financeira e já havia comunicado o elenco sobre a possibilidade de atraso.

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O pagamento deveria ter sido feito no quinto dia útil do mês de maio, mas os valores não tinham sido repassados até então. Cabe ressaltar que os demais funcionários do clube não foram afetados pelo atraso.

— Todo mês a gente tem dificuldades financeiras, todo mundo sabe das dificuldades que nós passamos. Todas as pendências são pontuais, momentâneas, de dois dias, três dias... isso aconteceu ao longo de todo o ano passado e hoje se resolveram colocar na imprensa. Mas não tem problema nenhum, a gente convive com isso, é uma realidade, não é mentira. Segunda-feira, terça-feira na pior das hipóteses, mas na estará tudo solucionado — disse o presidente.

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Corinthians regulariza pagamentos de salários e direitos de imagem do elenco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Crise financeira no Corinthians

O Corinthians divulgou o balancete do mês de março com um déficit de R$ 131,4 milhões e vive uma situação financeira grave. Para o resultado negativo, o clube apontou três fatores como determinantes: o pagamento de comissão pela conquista da Copa do Brasil, a quitação da dívida com o Santos Laguna e a ausência de vendas de atletas no início do ano, conforme o planejamento inicial.

A premiação ao elenco pela conquista do título gira em torno de R$ 32,5 milhões. Já a quitação junto ao clube mexicano, referente à contratação de Félix Torres, foi de R$ 6,1 milhões. Por fim, o clube deixou de arrecadar cerca de R$ 75 milhões com transferências de jogadores previstas para o período.

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— O orçamento até março de 2026 previa R$ 75 milhões líquidos (aproximadamente € 12,5 milhões) com a negociação de direitos federativos de atletas na primeira janela de transferências. A Administração optou por postergar as operações em razão da priorização do desempenho esportivo na Copa Libertadores e da estratégia de valorização dos ativos. A expectativa da Administração é realizar, na janela do meio da temporada, cerca de € 25 milhões líquidos em negociações de direitos federativos, montante necessário para o cumprimento da meta orçamentária estabelecida para o exercício — esclareceu em parte do documento.

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