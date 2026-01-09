Fifa derruba o transfer ban, e Corinthians está liberado para contratar

A Fifa retirou o transfer ban imposto ao Corinthians na manhã desta sexta-feira (9). O clube alvinegro está autorizado a inscrever novos atletas. O fim da punição ocorre após o Timão quitar a dívida de R$ 35 milhões com o Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres.

continua após a publicidade

O pagamento foi feito na noite da quinta-feira (8), à vista. Foram semanas de negociações entre a diretoria do Corinthians e Santos Laguna. O clube mexicano abriu mão dos juros envolvidos na dívida do Timão.

A punição vigorava desde agosto do último ano. A diretoria do Corinthians se mobilizou para derrubar o transfer ban para realizar contratações nesta janela de transferências. Além da pendência com o Santos Laguna, o clube alvinegro também quitou a terceira parcela da CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas e derrubou a sanção da CBF, que impedia a inscrição de novos jogadores.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Timão derrubou transfer ban (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Reforços à vista

O Corinthians encaminhou a contratação de Gabriel Paulista. O zagueiro abriu mão de valores a receber do Besiktas para rescindir contrato com o clube turco e está livre para assinar com o Timão. O jogador de 35 anos realizou exames na manhã desta sexta-feira (9), e deve assinar um contrato de dois anos.

A diretoria segue atenta no mercado para realizar novas contratações. O Corinthians prioriza jogadores sem contrato ou disponíveis para empréstimo, sem valores envolvidos na aquisição. Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, falou sobre as prioridades.

continua após a publicidade

- Lateral direita é uma necessidade, só tem o Matheuzinho, um grande jogador, mas tem que ter alguém para revezar com ele. O Arias foi falado, está livre, mas não tem negociação em curso. Conhecemos o jogador, mas não tem negociação em curso. Temos necessidade de velocista, de jogadores de lado de campo, o Dieguinho é uma excelente promessa, Vitinho joga pelo lado também, mas existe necessidade de jogadores nessa função - falou o dirigente.