Corinthians anuncia contratação de Matheus Pereira; veja os detalhes

O Corinthians anunciou a contratação de Matheus Pereira. A oficialização foi feita nas redes sociais do clube alvinegro, nesta sexta-feira (16). Revelado no 'Terrão', o meia retorna por empréstimo até o final de 2026.

Na última temporada, o atleta defendeu o Fortaleza em 20 partidas, com dois gols e três assistências. O interesse no meia de 27 anos se intensificou após a chegada de Marcelo Paz como executivo de futebol do Corinthians. A contratação ocorre nos moldes priorizados pelo clube no mercado, sem custos.

Formado nas categorias de base do Corinthians, foi vice-campeão da Copinha em 2016. Matheus Pereira teve poucas oportunidades no time profissional, com apenas duas partidas disputadas. O meio-campista chegou ao clube em 2011, ainda no Sub-15, percorreu todas as etapas da base e estreou no elenco principal em 2015.

Após sair do Corinthians, Matheus atuou por Empoli e Juventus, na Itália; Bordeaux e Dijon, na França; além do Barcelona B e Eibar, na Espanha. O ex-camisa 5 do Leão também passou pelo Paraná.

Veja a publicação do Corinthians

MATHEUS PEREIRA É DO TIMÃO! 🏴🏳️



Filho do Terrão, o meio-campista chega ao Coringão por empréstimo para reforçar o Corinthians. 🆕



— Corinthians (@Corinthians) January 16, 2026

Matheus Pereira na carreira (desde 2016)

152 jogos (131 titular) 6 gols 15 assistências 1.1 passes decisivos por jogo 83% de acerto no passe 1.0 finalizações por jogo (0.3 no gol) 1.3 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 5.5 bolas recuperadas por jogo 49% de eficiência nos duelos 3.6 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas por jogo 46 cartões amarelos 1 cartão vermelho Nota Sofascore 7.03