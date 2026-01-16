menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians anuncia contratação de Matheus Pereira; veja os detalhes

Meia chega por empréstimo até o final de 2026

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/01/2026
18:21
Matheus Pereira chega para reforçar o meio-campo do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem camera(Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians anunciou a contratação de Matheus Pereira. A oficialização foi feita nas redes sociais do clube alvinegro, nesta sexta-feira (16). Revelado no 'Terrão', o meia retorna por empréstimo até o final de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Mudança de posição e parceria no São Paulo explicam busca do Corinthians por Alisson

Na última temporada, o atleta defendeu o Fortaleza em 20 partidas, com dois gols e três assistências. O interesse no meia de 27 anos se intensificou após a chegada de Marcelo Paz como executivo de futebol do Corinthians. A contratação ocorre nos moldes priorizados pelo clube no mercado, sem custos.

Formado nas categorias de base do Corinthians, foi vice-campeão da Copinha em 2016. Matheus Pereira teve poucas oportunidades no time profissional, com apenas duas partidas disputadas. O meio-campista chegou ao clube em 2011, ainda no Sub-15, percorreu todas as etapas da base e estreou no elenco principal em 2015.

continua após a publicidade

Após sair do Corinthians, Matheus atuou por Empoli e Juventus, na Itália; Bordeaux e Dijon, na França; além do Barcelona B e Eibar, na Espanha. O ex-camisa 5 do Leão também passou pelo Paraná.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Veja a publicação do Corinthians

Matheus Pereira na carreira (desde 2016)

  1. 152 jogos (131 titular)
  2. 6 gols
  3. 15 assistências
  4. 1.1 passes decisivos por jogo
  5. 83% de acerto no passe
  6. 1.0 finalizações por jogo (0.3 no gol)
  7. 1.3 desarmes por jogo
  8. 0.8 interceptações por jogo
  9. 5.5 bolas recuperadas por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 3.6 duelos ganhos por jogo
  12. 1.2 faltas por jogo
  13. 46 cartões amarelos
  14. 1 cartão vermelho
  15. Nota Sofascore 7.03
Corinthians Matheus Pereira
Matheus Pereira foi anunciado como reforço do Timão (Foto: Reprodução/X/Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias