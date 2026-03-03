Corinthians demonstra interesse no goleiro Neto, do Botafogo
Timão busca nome como opção imediata para possíveis ausências de Hugo Souza
O Corinthians procurou a diretoria do Botafogo para avaliar a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, como reforço para a equipe. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista "Venê Casagrande" e confirmada pelo Lance!.
As conversas estão em estágio inicial, inicialmente por empréstimo. A diretoria corintiana tem como objetivo contratar um goleiro experiente para o elenco. O nome inicial era de João Ricardo, mas a negociação foi encerrada após ser reprovado nos exames médicos.
No Botafogo, Neto tem sido alvo de críticas da torcida, perdeu espaço e ficou fora da lista de relacionados nas últimas quatro partidas. Recentemente, ficou marcado por falhas nas partidas contra Flamengo e Fluminense.
Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto construiu uma carreira no futebol europeu. Ao deixar o Brasil, atuou na Itália, onde se destacou com a camisa da Fiorentina e também defendeu a Juventus.
Em seguida, transferiu-se para a Espanha, onde jogou por Valencia e Barcelona. Posteriormente, atuou na Inglaterra, com passagens por Bournemouth e Arsenal.
Neto pelo Botafogo
- 9 jogos (9 titular)
- 12 gols sofridos (1.3 por jogo)
- 2 jogos sem sofrer gols (22%)
- 3.0 defesas por jogo
- 2.3 defesas em chutes dentro da área por jogo
- 69% de bolas defendidas
- 41% de acerto no passe longo
- Nota Sofascore 6.98
Busca do Corinthians por um goleiro
Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo e Kauê como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".
A negociação com João Ricardo era conduzida por Marcelo Paz, ex-diretor do Fortaleza, que recentemente deixou o clube cearense. No Corinthians, a diretoria enxergava a contratação uma oportunidade de reforçar um setor.
O jogador se recuperava de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Diante desse cenário, o clube optou por "congelar" as tratativas até a completa recuperação do atleta, para que ele pudesse passar por avaliação médica.
Nesta segunda-feira (2), após os exames, o Timão desistiu da negociação após o atleta ser reprovado.
