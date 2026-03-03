menu hamburguer
Corinthians

Corinthians demonstra interesse no goleiro Neto, do Botafogo

Timão busca nome como opção imediata para possíveis ausências de Hugo Souza

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/03/2026
20:02
Atualizado há 2 minutos
Corinthians demonstrou interesse no goleiro Neto (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians demonstrou interesse no goleiro Neto (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)
O Corinthians procurou a diretoria do Botafogo para avaliar a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, como reforço para a equipe. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista "Venê Casagrande" e confirmada pelo Lance!.

As conversas estão em estágio inicial, inicialmente por empréstimo. A diretoria corintiana tem como objetivo contratar um goleiro experiente para o elenco. O nome inicial era de João Ricardo, mas a negociação foi encerrada após ser reprovado nos exames médicos.

No Botafogo, Neto tem sido alvo de críticas da torcida, perdeu espaço e ficou fora da lista de relacionados nas últimas quatro partidas. Recentemente, ficou marcado por falhas nas partidas contra Flamengo e Fluminense.

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, Neto construiu uma carreira no futebol europeu. Ao deixar o Brasil, atuou na Itália, onde se destacou com a camisa da Fiorentina e também defendeu a Juventus.

Em seguida, transferiu-se para a Espanha, onde jogou por Valencia e Barcelona. Posteriormente, atuou na Inglaterra, com passagens por Bournemouth e Arsenal.

Neto pelo Botafogo

  1. 9 jogos (9 titular)
  2. 12 gols sofridos (1.3 por jogo)
  3. 2 jogos sem sofrer gols (22%)
  4. 3.0 defesas por jogo
  5. 2.3 defesas em chutes dentro da área por jogo
  6. 69% de bolas defendidas
  7. 41% de acerto no passe longo
  8. Nota Sofascore 6.98
Neto, goleiro do Botafogo
Neto perdeu espaço no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Busca do Corinthians por um goleiro

Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo e Kauê como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".

A negociação com João Ricardo era conduzida por Marcelo Paz, ex-diretor do Fortaleza, que recentemente deixou o clube cearense. No Corinthians, a diretoria enxergava a contratação uma oportunidade de reforçar um setor.

O jogador se recuperava de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Diante desse cenário, o clube optou por "congelar" as tratativas até a completa recuperação do atleta, para que ele pudesse passar por avaliação médica.

Nesta segunda-feira (2), após os exames, o Timão desistiu da negociação após o atleta ser reprovado.

